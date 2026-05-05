  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

آمار جدید شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

آمار جدید شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به این باریکه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۷۲ هزار و ۶۱۵ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز سه شنبه اعلام کرد که در پی حملات رژیم صهیونیستی، ۲ نفر در ۲۴ ساعت گذشته شهید و ۱۱ نفر مجروح شدند.

این وزارتخانه اشاره کرد که پیکر یک شهید از زیر آوار بیرون آورده شده نیز به بیمارستان منتقل شد.

براساس بیانیه وزارت بهداشت فلسطین، از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، ۸۳۴ نفر شهید و ۲۳۶۵ نفر مجروح شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به این باریکه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۷۲ هزار و ۶۱۵ نفر رسید.

شمار مجروحان غزه در پی حملات این رژیم نیز به ۱۷۲ هزار و ۴۶۸ نفر رسید.

کد مطلب 6820919

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها