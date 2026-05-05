آمار جدید شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز سه شنبه اعلام کرد که در پی حملات رژیم صهیونیستی، ۲ نفر در ۲۴ ساعت گذشته شهید و ۱۱ نفر مجروح شدند.

این وزارتخانه اشاره کرد که پیکر یک شهید از زیر آوار بیرون آورده شده نیز به بیمارستان منتقل شد.

براساس بیانیه وزارت بهداشت فلسطین، از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، ۸۳۴ نفر شهید و ۲۳۶۵ نفر مجروح شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به این باریکه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۷۲ هزار و ۶۱۵ نفر رسید.

شمار مجروحان غزه در پی حملات این رژیم نیز به ۱۷۲ هزار و ۴۶۸ نفر رسید.