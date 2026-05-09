آموزش و پرورش منطقه سردشت دزفول نیازمند نگاه ویژه خیران است

به گزارش خبرنگار مهر، روح اله رمضانی مطلق پیش از ظهر امروز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در محل مدیریت آموزش و پرورش سردشت، اظهار کرد: اداره آموزش و پرورش منطقه سردشت از ابتدای دهه هفتاد به عنوان یک اداره کاملا مستقل در حال فعالیت است و بخش های سردشت و شهیون را پوشش می دهد.

وی افزود: برای دسترسی به برخی مدارس که در حوزه این اداره قرار دارند ۹ ساعت رانندگی و ۴ ساعت پیاده روی لازم است که این امر نشان دهنده پهناوری وسعت شهرستان و گستردگی حوزه فعالیت اداره آموزش و پرورش سردشت در زمینه آموزش، بازرسی، سرکشی و... است.

۱۵۶ مدرسه در بخش سردشت و شهیون قرار دارد

مدیر آموزش و پرورش منطقه سردشت دزفول با بیان اینکه ۱۵۶ مدرسه در بخش سردشت و شهیون وجود دارد، تصریح کرد: ۸ هزار دانش آموز و ۷۵۰ نفر پرسنل اداری زیر نظر آموزش وپرورش منطقه سردشت دزفول هستند.

رمضانی مطلق یادآور شد: تعداد دانش آموزان مدارس تحت پوشش آموزش و پرورش منطقه سردشت از یک نفر تا ۴۰۰ نفر متغیر است. ما برای ۱۲۰۰ دانش آموز ۹۲ مدیر و آموزگار در نظر گرفته ایم که این امر که در نوع خود کم نظیر است با هدف جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان صورت گرفته است، درواقع ما معلمان را به هرجایی که دانش آموز باشد اعزام خواهیم کرد تا هیچ فردی از نعمت آموزش محروم نباشد.

مدارس کپری سردشت و شهیون برچیده شده اند

وی با بیان اینکه خوشبختانه با پیگیری هایی که طی این سالها صورت گرفته هیچگونه مدرسه کپری و چادری در بخش سردشت و شهیون وجود ندارد، افزود: ۳ مدرسه کانکسی وجود دارد که در تلاش برای برچیدن آنها و احداث مدارس هستیم.

مدیر آموزش و پرورش منطقه سردشت دزفول با بیان اینکه در روستاهای لطف آباد، دورک، احمدفداله و...مدارس متعددی توسط بنیاد برکت و قرارگاه محرومیت زدایی سپاه احداث شده است، گفت: دو مدرسه شبانه روزی امام علی در بخش شهیون و مدرسه دز در بخش سردشت در حال خدمات دهی هستند. همچنین در حال پیگیری برای اخذ مجوز مدرسه شبانه روزی متوسطه اول در بخش سردشت هستیم که فضای آن وجود دارد. افزایش مدارس شبانه روزی موجب سهولت در روند تحصیل دانش آموزانی می شود که به دلایل متعدد از جمله مسافت طولانی امکان حضور روزانه در مدارس را ندارند.

کمبود شدید فضای آموزشی در شهر حمزه دزفول

رمضانی مطلق با تاکید بر لزوم افزایش مشارکت خیران و نیکوکاران در حوزه احداث و تجهیز مدارس در بخش سردشت و شهیون، گفت: استعدادها و ظرفیت های انسانی فراوانی در این دو بخش وجود دارد که اگر به آنها توجه شود می توانند در آینده بعنوان افتخارات این کشور بدرخشند و آینده ساز کشور باشند، چه بسا اکنون افراد زیادی از این منطقه در مسئولیت های کشوری در حال فعالیت هستند.

مدیر آموزش و پرورش منطقه سردشت دزفول اضافه کرد: یکی از معضلات اساسی آموزش و پرورش منطقه سردشت کمبود شدید فضای آموزشی در شهر حمزه، روستاهای حسین کلولی، شیرین آب و دهستان ماهور برنجی است که انتظار داریم خیران در این حوزه ورود کرده و نگاه ویژه ای به بخش های کم برخوردار سردشت و شهیون داشته باشند.

رمضانی مطلق ادامه داد: کمبود فضا در شهر حمزه واقع در بخش سردشت دزفول به گونه ای است که از یک فضای آموزشی به عنوان مدرسه ابتدایی دوره اول و دوم، یک مرکز سنجش و یک مرکز استثنائی استفاده می شود که ضروری است مسئولان و نیکوکاران در راستای رفع این کمبودها ورود کنند.

وی اضافه کرد: در روستای حسین کلولی که یک روستای مهاجر پذیر است در حال پیگیری برای احداث یک مدرسه ۱۲ کلاسه هستیم، زمین این مدرسه توسط دهیاری فراهم شده است اما با توجه به محدودیت های دولت در زمینه تزریق اعتبارات و شرایط حساس کشور انتظار داریم خیران مدرسه ساز دزفول که در کشور سرآمد هستند نگاه ویژه ای نیز به این مدرسه داشته باشند.

وی با بیان اینکه ۷۰ دانش آموز بازمانده از تحصیل در بخش سردشت و شهیون وجود دارد، افزود: از این تعداد ۶۹ دانش آموز شناسایی شده و ۴ نفر نیز با پیگیری های صورت گرفته به چرخه تحصیل بازگشته اند. یک نفر از این تعداد خارج از استان سکونت دارد و مابقی نیز به دلایل متعدد از جمله فوت، ازدواج، شرایط سنی بالا و دلایلی از این قبیل دیگر امکان تحصیل ندارند.

اختصاص بخشی از مسئولیت اجتماعی به احداث مدارس

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تمام شهرک های صنعتی دزفول در بخش سردشت مستقر هستند، گفت: انتظار می رود شرکت های بزرگ و مشهوری که در دزفول قرار دارند در زمینه اجرای مسئولیت های اجتماعی خود ورود کنند و بخشی از اعتبارات خود در این حوزه را به ساخت و تجهیز مدارس دو بخش سردشت و شهیون اختصاص دهند.

مدیر آموزش و پرورش منطقه سردشت عنوان کرد: در حوزه سرانه ورزشی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته به گونه ای که ۷ زمین چمن مصنوعی در دستور کار بوده که از این تعداد ۶ زمین چمن مصنوعی در روستاهای المهدی، سبزآب، شیرین آب و...احداث شده و عملیات احداث زمین چمن مصنوعی روستای گاومیر نیز در حال اجرا است.