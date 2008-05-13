نصب مستقیم پمپ روی لوله انشعاب آب ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی اصغر ریاضتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق آیین نامه وزارت نیرو تامین فشار متعارف آب تا طبقه دوم به عهده آبفاست اما شهروندان برای تامین آب خود اقدام برخی کارها می کنند که غیرقانونی است.

وی خاطرنشان کرد: راه رفع افت فشار نصب پمپ نیست بلکه صرفه جویی در مصرف آب می تواند این مشکل را رفع کند.

ریاضتی عنوان کرد: نصب پمپ علاوه بر مصرف بی رویه آب و ضایع کردن حق سایرین باعث مصرف بی رویه برق و سوختن الکترو موتور و استهلاک زود رس سیستم لوله کشی داخلی می شود.

وی یادآور شد: حداکثر سرعت آب در لوله اصلی 2/4متر در ثانیه و در لوله های فرعی 1/2 متر در ثانیه توصیه شده است و نصب پمپ آب به دلیل سرعت بیش از حد آب در لوله ها باعث ایجاد سروصدا و مزاحمت خواهد شد.

ریاضتی تاکید کرد: مطابق مقررات ملی ساختمان، برای تامین شرایط فوق، روش صحیح استفاده از مخزن ثقلی است که قابل نصب در پشت بام است و بالاتر از هر مصرف کننده نصب می شود و حجم آن متناسب با تعداد واحد های مسکونی و سرانه متوسط مصرف با در نظر گرفتن شرایط بهداشتی، رفاهی و ایمنی توسط مهندس طراح و تاسیسات ساختمان تعیین می شود.

وی متذکر شد: بستگی به نوع و موقعیت هر ساختمان، می توان ترتیبی اتخاذ کرد که آب مصرفی به وسیله مخزن بطور شبانه روزی و با رعایت ضوابط و شرایط رفاهی در دسترس ساکنان قرارگیرد.

به گفته وی این سیستم ساده، خودکار، قابل اجرا و در دراز مدت به صرفه است.