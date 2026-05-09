۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

بودجه بیماران اتیسم متناسب با نیاز آنان باشد

مدیر عامل انجمن اتیسم ایران، خواستار اختصاص بودجه متناسب با نیاز بیماران اختلال اتیسم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعیده صالح‌غفاری، در پیامی به مناسبت روز ملی بیماری‌های خاص و صعب‌‎العلاج، عنوان داشت: هجدهم اردیبهشت مصادف با روز ملی بیمای‌های خاص و صعب‌ ‎العلاج است. بیماری‌ها و اختلال‌‎هایی که در جامعه عمومیت ندارند و برای درمان آنها شرایط ویژه‎ای باید فراهم شود. بیماری‌های تالاسمی، هموفیلی، دیالیز(بیماری کلیوی)، ام اس، سرطان، پیوند کلیوی، دیابت، اتیسم و ای‎بی جز بیماری‌های‌ خاص و صعب‎العلاج‎اند. این روز به منظور افزایش آگاهی عمومی در خصوص این دسته از بیماری ها در نظر گرفته شده است. این دسته از بیماران به مدت طولانی و گاهی تمام عمر، بیماری و فشار روحی سنگینی را متحمل می‎شوند. سیستم‎های درمانی در کشورهای مختلف بخش قابل توجهی از منابع سلامت خود را به این دسته از بیماران اختصاص می‌دهند.

در ایران نیز با تلاش و پشتکاری جمعی و با همت انجمن اتیسم ایران؛ اختلال طیف اتیسم در مجلس دهم در سرفصل بیماری‎های خاص و صعب العلاج قرار گرفت. اختلالی سخت، پیچیده و البته توان‎فرسا و پرهزینه که گاه با دسته‎ای دیگر از بیماری‌ها مانند تشنج و بیش‎فعالی همراه است که همین مشکلات را چند برابر می‎ کند.

روز ملی بیماری‌های خاص و صعب العلاج بیانگر توجه و رسیدگی ویژه‎تر جامعه و مسئولین است. جامعه‌ای که باید با تغییر زیرساختی فرهنگی و اجتماعی و سپس افزایش شناخت، درک و پذیرش بیشتری داشته باشد. از منظر مددکاری اجتماعی نیز باید اهتمام ویژه‎تری در رسیدگی به بیماران و خانواده‎های آنان نشان دهد و در سطح سیاست‎گذاری و حکمرانی، در چنین جامعه‏ ای مسئولین بیش از گذشته نسبت به توجه و رسیدگی به مسائل درمانی و روانشناسی باید اهتمام ویژه داشته باشند. در همین راستا انتظار می‎رود برای تامین نیازهای دارویی و درمانی و توانبخشی و رسیدگی‌های روحی و روانی آنان برنامه و هدف‎گذاری منسجمی معین کنند.

سازمان ‎های مردم ‏نهاد نقش راه‎بردی بسزایی در تبیین و جریان‎سازی تعاریف و نیازهای بیماران خود دارند و در تصمیم‎گیری؛ سیاست‎گذاری و نظارت و ارزیابی خدمات انجام شده برای بیماران، هم‌سوتر و هشیارتر از گذشته در انتقال نیازها و چاره‎اندیشی برای رفع آن‎ها نقش‎آفرینی کنند. سمن‎ها حلقه‎ی اتصال میان حاکمیت و جامعه هدف‎اند. نقش‎آفرینی سازمان‌های مردم نهاد بیماران خاص و صعب العلاج همچنین در بخش خصوصی نیز حائز اهمیت است چرا که می‎توانند با حساس‎کردن مدیران موسسات در انجام مسئولیت‎های اجتماعی، برخی از مشکلات این بیماران را رفع کنند.

انجمن اتیسم ایران ضمن گرامی‎داشت این روز مهم، خواهان توجه و رسیدگی فعالانه ‎تر تمامی آحاد مردم و مسئولین است. این انجمن با تبیین نیازهای جامعه بزرگ اتیسم ایران با همکاری و همراهی در تدوین برنامه اقدام مشترک تمام دستگاه ‎های ذی ربط و فعال در خصوص این اختلال خواهان تصویب و اجرایی شدن آن است.

انجمن با رصد وضعیت جامعه ‎شناخت، معیشتی و درمانی این بیماران و خانواده‎ های آن‎ها خواهان اختصاص بودجه‌ مناسب با نیاز این طیف از اختلال است. بودجه ‎ای که شامل پوشش حداقلی درمان، هزینه های دندانپزشکی و تامین نیازهای پایه ای همچون خدمات توانبخشی و آموزش ‎های مورد نیاز آنان را داشته باشد. انجمن در این روز خواهان برطرف‎ شدن و اصلاح رویه ‎هایی است که امکان اختصاص یا برداشت بودجه به این بیماری‌ها در اجرا را نداده است. انجمن خواستار توجه ویژه‎ صداوسیما به عنوان رسانه ملی، به پرداختن جدی به این بیماری‌ها و ایجاد فرهنگ شایسته نسبت به برخورد با بیماران است.

در آخر اینکه خانواده‎ یک بیمار خاص، باید توجه ویژه ‎ای دریافت کند، چه ‎بسا اطلاق تعبیر خاص به آن‎ها می‎ تواند درست و رهگشا باشد. خانواده ‎ای که پرستاری شبانه ‎روزی برای بیمار است. خانواده‎ ای که اولین مأمن نگهداری از بیماران خاص و صعب‌العلاج است. در همین راستا انجمن خواستار آن است که مسئولین توجه جدی‎ تری به خانواده‎ های بیماران داشته باشند تا در حفظ و نگهداشت سلامت روح و روان و جسم آن‎ها قدم موثری برداشته شود.

