واژگونی پژو پارس در بشاگرد یک کشته و ۴ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگراری مهر، حسین احمدی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در پی وقوع حادثه ناگوار رانندگی در نزدیکی روستای دشت صحرا، یک دستگاه خودروی پژو پارس واژگون شد که متأسفانه در این حادثه یک نفر از هموطنان جان خود را از دست داد و چهار نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

وی افزود: پس از اعلام حادثه به مرکز فوریت‌های پزشکی، بلافاصله نیروهای امدادی اورژانس ۱۱۵ در محل حاضر شده و عملیات امدادرسانی اولیه را آغاز کردند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بشاگرد تصریح کرد: چهار مصدوم این حادثه پس از دریافت خدمات درمانی سرپایی در محل، جهت تکمیل مراحل درمان و بررسی‌های تخصصی، توسط آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان بقیه‌الله الاعظم (عج) منتقل شدند.