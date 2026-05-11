۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱

درویشی: ظرفیت پذیرش معتادان متجاهر در کرمانشاه افزایش می‌یابد

کرمانشاه- مدیرکل بهزیستی کرمانشاه از آمادگی برای افزایش ۱۰۰ نفری ظرفیت پذیرش معتادان متجاهر و رصد فعال وضعیت آنان پس از ترخیص خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه مجید درویشی در حاشیه بازدید از مرکز ماده ۱۶ با اشاره به تأکید استاندار کرمانشاه بر صیانت از آرامش روانی شهروندان و ضرورت ساماندهی معتادان متجاهر، از آمادگی این سازمان برای افزایش ظرفیت پذیرش این افراد در سطح استان خبر داد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در این رابطه اظهار کرد: مجموعه بهزیستی استان این آمادگی را دارد تا با افزایش ۱۰۰ نفری ظرفیت پذیرش در مرکز نگهداری معتادان متجاهر و در سایه تعامل و همکاری سایر دستگاه‌های متولی، گام مهم و مؤثری در راستای ساماندهی این افراد بردارد.

وی در ادامه با تشریح فرآیند درمان، توانبخشی و بازتوانی در این مرکز افزود: افراد آسیب‌دیده پس از طی کردن یک دوره سه‌ماهه اقامت در مرکز و بهره‌مندی از خدمات تخصصی در حوزه‌های روان‌شناسی و مددکاری، با آمادگی ذهنی و روانی بیشتری برای بازگشت به آغوش جامعه مهیا می‌شوند.
درویشی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت نظام مددکاری پس از ترخیص، خاطرنشان کرد: چرخه درمان تنها به زمان اقامت محدود نمی‌شود؛ لذا برای پیشگیری از بازگشت مجدد این افراد به چرخه آسیب و اعتیاد، ضرورت دارد که وضعیت روانی و اجتماعی آنان پس از خروج از مرکز نیز به‌صورت فعال و مستمر رصد و پیگیری شود.

