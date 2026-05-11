به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه مجید درویشی در حاشیه بازدید از مرکز ماده ۱۶ با اشاره به تأکید استاندار کرمانشاه بر صیانت از آرامش روانی شهروندان و ضرورت ساماندهی معتادان متجاهر، از آمادگی این سازمان برای افزایش ظرفیت پذیرش این افراد در سطح استان خبر داد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در این رابطه اظهار کرد: مجموعه بهزیستی استان این آمادگی را دارد تا با افزایش ۱۰۰ نفری ظرفیت پذیرش در مرکز نگهداری معتادان متجاهر و در سایه تعامل و همکاری سایر دستگاه‌های متولی، گام مهم و مؤثری در راستای ساماندهی این افراد بردارد.

وی در ادامه با تشریح فرآیند درمان، توانبخشی و بازتوانی در این مرکز افزود: افراد آسیب‌دیده پس از طی کردن یک دوره سه‌ماهه اقامت در مرکز و بهره‌مندی از خدمات تخصصی در حوزه‌های روان‌شناسی و مددکاری، با آمادگی ذهنی و روانی بیشتری برای بازگشت به آغوش جامعه مهیا می‌شوند.

درویشی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت نظام مددکاری پس از ترخیص، خاطرنشان کرد: چرخه درمان تنها به زمان اقامت محدود نمی‌شود؛ لذا برای پیشگیری از بازگشت مجدد این افراد به چرخه آسیب و اعتیاد، ضرورت دارد که وضعیت روانی و اجتماعی آنان پس از خروج از مرکز نیز به‌صورت فعال و مستمر رصد و پیگیری شود.