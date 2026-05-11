به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با صدور اطلاعیه‌ای، از قطع برق در برخی مناطق شهرستان‌های خرم‌آباد، نورآباد و دورود به منظور انجام تعمیرات شبکه خبر داد.

خاموشی برق در خرم‌آباد

بر اساس این اطلاعیه، به منظور انجام تعمیرات شبکه، برق مشترکین فیدر آزادگان در روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ قطع خواهد بود.

محدوده خاموشی شامل بلوار ولایت و نگارستان ۲۷ است.

همچنین برق مشترکین فیدر دولیسکان در روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ قطع خواهد بود.

محدوده خاموشی شامل روستاهای زاغه (تاجو، میراحمدی، کله جوب) است.

برق مشترکین فیدر المپیک در روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ قطع خواهد بود.

محدوده خاموشی شامل کمربندی کمالوند خواهد بود.

خاموشی برق در نورآباد

شرکت توزیع برق لرستان همچنین از قطع برق برخی از مناطق شهرستان نورآباد به منظور انجام تعمیرات شبکه خبر داد.

بر این اساس، برق مشترکین فیدر میربگ در روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه از ساعت ۹ تا ۱۲ قطع خواهد بود.

محدوده خاموشی شامل روستاهای رمضان‌آباد، دومباغ، میرزاآباد، ده یوسفان، چراغ‌آباد و ملک‌آباد است.

خاموشی برق در دورود

شرکت توزیع برق لرستان از قطع برق برخی از مناطق شهری مدیریت برق دورود به منظور انجام تعمیرات فشار ضعیف خبر داد.

بر این اساس، برق مشترکین فیدر فشار متوسط «دانشجو» در روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه از ساعت ۸ تا ۱۰ قطع خواهد بود.

مناطق خاموشی شامل کوی قدیم، خیابان دانشجو و جنب پارک دانشجو خواهد بود.

همچنین برق مشترکین فیدر فشار متوسط «چالانچولان» در روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۱ تا ۱۳ قطع خواهد بود.

محدوده خاموشی شامل روستای قلعه بهاالدین است.