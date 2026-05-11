انتقال ۶۰مجروح به مراکز درمانی طی جنگ رمضان در شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلیمی شامگاه دوشنبه در دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهرستان شهریار که به مناسبت هفته هلال احمر در ساختمان اجتماعات این جمعیت برگزار شد، از نجات زنده ۵ مصدوم زیر آوار طی درگیری‌های دوران جنگ خبر داد و گفت: ۶۰ مجروح نیز در ساعات اولیه به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهریار با اشاره به اقدامات امدادی هلال احمر در ادوار مختلف، اظهار داشت: بر اساس آمار بنیاد شهید، ۴۵ نفر از شهروندان شهریار در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمدند که این آحاد برای همیشه در یاد و خاطره این شهرستان ماندگار هستند.

وی با تأکید بر دشواری عملیات‌های امدادی در شرایط جنگی، به ویژه در عملیات رمضان، افزود: شرایط طاقت‌فرسا بود و هر لحظه احتمال اصابت موشک در نقاط مختلف شهرستان و حتی تهران وجود داشت؛ اما امدادگران هلال احمر با روحیه‌ای ایثارگرانه و بی‌ادعا در صحنه حضور یافتند.

سلیمی با اشاره به حادثه اصابت موشک به ساختمان وائین در ساعت ۲:۴۵ بامداد، خاطرنشان کرد: در این حادثه، موشک دقیقاً به مرکز ساختمان اصابت کرده و بخش زیادی از آن تخریب شده بود. با این حال، نیروهای امدادی با تمام توان عملیات جستجو و نجات را آغاز کردند و در مجموع پنج نفر زنده از زیر آوار خارج شده و ۶۰ مصدوم نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهریار با اشاره به سطح بالای آمادگی و هماهنگی میان دستگاه‌های خدمت‌رسان در این شهرستان تصریح کرد: هماهنگی شکل‌گرفته در شهریار، حتی در مقایسه با برخی دیگر از شهرستان‌های استان، کم‌نظیر بود که نشان از عزم جدی متولیان امداد دارد.

وی از ظرفیت بالای نیروهای داوطلب هلال احمر در این شهرستان یاد کرد و گفت: هم‌اکنون بیش از سه هزار عضو داوطلب در جمعیت هلال احمر شهریار فعال هستند که این ظرفیت ارزشمند با حمایت مسئولان شهری و اعضای شورای اسلامی شهر تحقق یافته است.

سلیمی به حضور مؤثر امدادگران در حوادث اخیر از جمله آتش‌سوزی مجتمع ارغوان نیز اشاره کرد و افزود: حتی در مواردی که حادثه خارج از حوزه مأموریتی مستقیم ما بوده، امدادگران هلال احمر با جان و دل برای یاری رساندن به همنوعان خود اعلام آمادگی کرده‌اند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهریار در پایان با قدردانی از حضور اعضای شورای اسلامی شهر در ساختمان اداری هلال احمر و تجلیل از امدادگران، تأکید کرد: رسالت هلال احمر خدمت‌رسانی بی‌طرفانه به همه مردم است و زمانی که لباس این جمعیت بر تن داریم، فارغ از هرگونه تفاوت قومی، نژادی یا اجتماعی، تنها به نجات انسان‌ها می‌اندیشیم.