زنگی به رنگ آرامش؛ معلمی فقط درس دادن نیست!

خبرگزاری مهر- گروه استانها: معلمی تنها یک شغل نیست؛ مسیری است سرشار از عشق، صبوری، درک متقابل و ساختن آینده نسلها.
در میان معلمان پرتلاش کشور، گاهی چهرههایی دیده میشوند که فراتر از آموزش کتابهای درسی، با ایجاد حس آرامش، امید و انگیزه در دانشآموزان، نقش ماندگاری در زندگی آنان ایفا میکنند.
مهستی رایگان، دبیر عربی دبیرستان هیئت امنایی سمیه ناحیه ۲ خرمآباد، از جمله همین معلمان است که امسال موفق شد عنوان معلم نمونه کشوری و مقام اول این رقابت را از آن خود کند؛ موفقیتی که حاصل سالها تلاش آموزشی، فعالیتهای علمی و ارتباط صمیمانه با دانشآموزان بوده است.
وی در گفتوگو با خبرنگار مهر، از نخستین روزهای حضورش در کلاس درس، دغدغهها و سختیهای مسیر معلمی، نقش دانشآموزان در حضورش در جشنواره معلمان نمونه و همچنین حس و حال شنیدن خبر این موفقیت سخن گفته است؛ گفتوگویی که روایتگر نگاه انسانی و متفاوت یک معلم به حرفه تعلیم و تربیت است.
خانوادهام اولین همراهان موفقیتم بودند
مهستی رایگان، دبیر عربی دبیرستان هیئت امنایی سمیه از ناحیه ۲ خرمآباد، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به کسب عنوان برتر کشوری در رقابت معلمان نمونه، اظهار داشت: امسال در این رقابت شرکت کردم و موفق شدم مقام اول کشوری را به دست بیاورم.
وی با اشاره به لحظه اطلاع از این موفقیت افزود: زمانی که خبر انتخاب شدنم به عنوان معلم نمونه کشوری را شنیدم، حس بسیار خوبی داشتم و خوشحال بودم که نتیجه سالها تلاش و فعالیت آموزشی به ثمر نشسته است.
نخستین تماس پس از اعلام نتیجه
این معلم نمونه کشوری در ادامه درباره نخستین واکنش خود پس از اعلام نتایج گفت: اولین کسانی که با آنها تماس گرفتم خانوادهام بودند؛ چرا که آنها همیشه از من انتظار داشتند و در تمام این سالها همراه و پشتیبان من بودند.
رایگان تصریح کرد: من حدود ۲۰ سال در حوزه آموزش فعالیت کردهام و خانوادهام به خوبی در جریان سختیها، تلاشها و دغدغههای این مسیر بودند و منتظر بودند ببینند نتیجه این رقابت چه خواهد شد.
تماس با خواهر و لحظهای فراموشنشدنی
وی ادامه داد: اولین کاری که انجام دادم این بود که با خواهرم تماس گرفتم و خبر موفقیتم را به او اطلاع دادم. ایشان در آن لحظه خواب بودند و من از خواب بیدارشان کردم.
این دبیر عربی افزود: خواهرم بعد از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شد و این خوشحالی برای من هم شیرین و خاطرهانگیز بود؛ چرا که احساس کردم خانوادهام نیز در این موفقیت سهیم هستند.
موفقیت حاصل سالها تلاش آموزشی
رایگان با تأکید بر اهمیت جایگاه معلم در جامعه بیان کرد: کسب این عنوان نتیجه سالها تجربه، تلاش و عشق به آموزش است و امیدوارم بتوانم همچنان در مسیر تعلیم و تربیت دانشآموزان مؤثر باشم.
وی خاطرنشان کرد: معلمی فقط انتقال درس نیست، بلکه ساختن آینده دانشآموزان و ایجاد انگیزه و امید در آنهاست و همین موضوع مسئولیت معلمان را سنگینتر میکند.
معرفی در سه کلمه؛ مهربانی، درک و همراهی
مهستی رایگان در ادامه این گفتوگو، در پاسخ به این سوال که اگر بخواهد خود را در سه کلمه به دانشآموزانش معرفی کند، اظهار داشت: فکر میکنم «مهربانی»، «درک متقابل» و «همراهی» بهترین واژههایی باشد که بتواند شخصیت من را در کلاس درس توصیف کند.
وی افزود: همیشه تلاش کردهام دانشآموزانم احساس کنند در کنار یک معلم صرف نیستند، بلکه فردی در کنار آنهاست که میتواند حرفها و دغدغههایشان را بفهمد و همراهشان باشد.
ترس شیرین اولین روز معلمی
این معلم نمونه کشوری با مرور خاطرات نخستین روز حضورش در کلاس درس گفت: هنوز اولین روزی که وارد کلاس شدم را به خوبی به خاطر دارم؛ حسی آمیخته با ترس و اضطراب داشتم، چون سن من کم بود و تفاوت سنی زیادی با دانشآموزان نداشتم.
رایگان ادامه داد: در حدود ۱۸ سالگی به عنوان نیروی آزاد وارد آموزش و پرورش شدم و بعد از آن نیز ادامه تحصیل دادم و استخدام رسمی شدم. در آن روزها برایم سخت بود که بتوانم خودم را در جایگاه یک معلم قرار بدهم.
وی تصریح کرد: احساس میکردم از نظر سنی بیشتر شبیه یک دوست برای دانشآموزان هستم تا معلم؛ اما به مرور یاد گرفتم چگونه ارتباطی صمیمی و در عین حال آموزشی و مؤثر با بچهها برقرار کنم.
معلمی باید در وجود انسان باشد
این دبیر عربی درباره انگیزه انتخاب شغل معلمی نیز گفت: به اعتقاد من، معلمی چیزی نیست که فقط انتخاب شود، بلکه باید در وجود و خون انسان باشد.
وی افزود: از همان ابتدا احساس میکردم درک متقابلی میان من و دانشآموزان وجود دارد. حال روحی و دغدغههای بچهها را میفهمیدم و حس میکردم آنها نیز در کنار من احساس آرامش و امنیت دارند.
آرامش دانشآموزان، بزرگترین انگیزه
رایگان با بیان اینکه ارتباط عاطفی و انسانی در آموزش اهمیت بالایی دارد، اظهار داشت: همین حس آرامش و امنیتی که دانشآموزان در کنار من داشتند، باعث شد معلمی برایم به شغلی پرانگیزه و دوستداشتنی تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: همیشه سعی کردهام علاوه بر آموزش درس، ارتباط انسانی عمیقی با دانشآموزان برقرار کنم؛ چرا که معتقدم وقتی دانشآموز احساس کند درک میشود، مسیر یادگیری نیز برای او هموارتر خواهد شد.
درک متقابل؛ رمز موفقیت در کلاس درس
این معلم نمونه کشوری در پایان گفت: حس درونی من همیشه بر پایه درک متقابل بوده است؛ اینکه دانشآموزان من را درک کنند و من نیز بتوانم آنها را بفهمم. به نظرم همین ارتباط صمیمانه، مهمترین عامل موفقیت یک معلم در کلاس درس است.
اصرار دانشآموزان برای حضور در جشنواره
مهستی رایگان در ادامه این گفتوگو درباره مسیر حضور خود در جشنواره معلمان نمونه اظهار داشت: در سالهای گذشته نیز در سطح ناحیه به عنوان معلم نمونه انتخاب شده بودم، اما امسال موضوعی که باعث شد برای حضور در این رقابت اقدام کنم، خود دانشآموزان بودند.
وی افزود: زمانی که مدیر مدرسه اعلام کرد معلمانی که تمایل دارند میتوانند در جشنواره معلمان نمونه شرکت کنند، بسیاری از دانشآموزان به سمت من آمدند و از من خواستند در این برنامه حضور پیدا کنم.
این دبیر عربی تصریح کرد: در ابتدا قصد شرکت در جشنواره را نداشتم، اما اصرار و انگیزهای که دانشآموزان به من منتقل کردند، باعث شد نگاه جدیتری به این موضوع داشته باشم.
نقش موفقیتهای آموزشی و سنجشی در این مسیر
رایگان با اشاره به فعالیتهای تخصصی خود در حوزه سنجش آموزشی گفت: یکی دیگر از عواملی که در این مسیر تأثیرگذار بود، فعالیت من در حوزه سنجشهای کلاسی بود. چندین سال است که به عنوان راهبر سنجش فعالیت میکنم و امسال نیز در این حوزه دو موفقیت مهم کسب کردم.
وی ادامه داد: موفق شدم مقام اول طراحی سوال در بخش «تغییر در سنجش» و همچنین مقام سوم در بخش «تکنیکهای خودساخته» را به دست بیاورم که این موفقیتها در افزایش انگیزه و اعتماد به نفس من برای حضور در جشنواره مؤثر بود.
تلاش برای ایجاد انگیزه در دانشآموزان
این معلم نمونه کشوری بیان کرد: همواره تلاش کردهام دانشآموزان را با تکنیکهای مختلف سنجش و آموزش آشنا کنم و بازخوردهایی که از دانشآموزان دریافت میکردم، برایم بسیار ارزشمند و انگیزهبخش بود.
وی افزود: علاقه و رغبتی که در دانشآموزان نسبت به شیوه تدریس و آموزش مشاهده میکردم، خود عاملی شد تا احساس کنم میتوانم در این مسیر گام بردارم و تواناییهایم را در سطح بالاتری محک بزنم.
موفقیت فقط به تدریس محدود نمیشود
رایگان با تأکید بر اینکه انتخاب معلم نمونه نیازمند مجموعهای از توانمندیهاست، اظهار داشت: در کنار تدریس، تلاشهای فردی و حرفهای دیگری نیز داشتم که در این مسیر مؤثر بود.
وی ادامه داد: رزومه آموزشی، فعالیتهای علمی، تالیفات و برنامههایی که در حوزه آموزش و سنجش انجام داده بودم، همگی در کنار تدریس قرار گرفتند و باعث شدند بتوانم خودم را به عنوان یک معلم نمونه ارزیابی کنم.
معلمی مجموعهای از مهارتها و تجربههاست
این دبیر عربی خاطرنشان کرد: به اعتقاد من، موفقیت در حرفه معلمی فقط به تدریس در کلاس محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از تجربهها، خلاقیتها، پژوهشها و ارتباط مؤثر با دانشآموزان در آن نقش دارد و همین عوامل میتواند یک معلم را در مسیر موفقیت قرار دهد.
