۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۶:۲۳

جزئیات قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی+ جدول

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، برای استفاده از خدمات درمانی بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ؛ می توانند از دو بسته پایه و طلایی، جهت پوشش هزینه های درمانی خود استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رنجبران مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ، با اشاره به قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اظهار داشت: بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تامین اجتماعی به دو شکل ارائه می شود. یک نوع آن که هزینه کمتری پرداخت می کنند، در ارائه خدمات درمانی برای این افراد؛ محدودیت هایی وجود دارد. اما، قرارداد نوع دوم به گونه ای است که برخی خدمات درمانی بدون سقف برای بازنشستگان تامین اجتماعی ارائه می شود. البته در قرارداد نوع دوم، هزینه بیشتری پرداخت می کنند.

نرخ اعلامی برای پوشش بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، ۷۲۰ هزار تومان(بسته یک) است که سهم پرداختی بیمه شده، ۴۷۰ هزار تومان است و ۲۵۰ هزار تومان را سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کند.

اما بسته دوم شرکت آتیه سازان حافظ، بدون سقف است و هزینه استفاده از آن برای هر بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی، یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است که ۲۵۰ هزار تومان آن را بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می کند.

حبیب احسنی پور

    • IR ۰۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
      مزخرف ترین بیمه تکمیلی بیچاره باز نشسته ها

