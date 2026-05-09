۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

کشف ۱۱۱هزار لیتر فرآورده نفتی غیر مجاز در گرمسار؛ ۲ مدیر بازداشت شدند

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف ۱۱۱ هزار لیتر فرآورده نفتی غیر مجاز در گرمسار خبر داد و گفت: در این راستا دو مدیر شرکت شهرک صنعتی شهرستان بازداشت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان به کشف فرآورده‌های نفتی غیر مجاز در گرمسار اشاره کرد و ادامه داد: در پی رصد اطلاعاتی پلیس متوجه مورد مشکوک در شهرک صنعتی گرمسار شد.

وی از آغاز تحقیقات توسط پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و توضیح داد: بررسی‌ها حاکی از استفاده غیرمجاز مدیر دو شرکت در شهرک صنعتی گرمسار بوده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به انجام هماهنگی‌های لازم قضایی در بازرسی این شرکت، اضافه کرد: بازرسی‌ها منجر به کشف ۱۱۱ هزار لیتر فرآورده نفتی غیر مجاز شد.

حسینی از دستگیری دو مدیر این شرکت خبر داد و اظهار داشت: پرونده متهمان تشکیل و تحت رسیدگی قانونی قرار گرفته است.

وی به برخورد با این متخلفان قاچاق فرآورده های نفتی تاکید کرد و افزود: ارزش این محموله طبق نظر کارشناسان امر ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

کد مطلب 6824671

