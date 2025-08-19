۳۱ ماینر غیر مجاز در گرمسار و شاهرود جمع آوری شد

سید محمد حسینی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی روز گذشته با دو مورد استخراج رمز ارز برخورد شده است، ابراز داشت: هدف از این اقدامات پیشگیری از ایجاد ناترازی در شبکه برق است.

وی با بیان اینکه ۲۹ دستگاه ماینر مازاد در شهرک صنعتی گرمسار مورد شناسایی قرار گرفت، افزود: با تلاش دفتر حراست و همکاری اداره صمت، فعالیت‌های غیرمجاز در یک واحد فارم شناسایی و تجهیزات مازاد از پروانه بهره‌برداری جمع‌آوری شدند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان سمنان با بیان اینکه دو دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز از یک واحد مسکونی در روستای مغان شاهرود نیز کشف شد، ابراز داشت: با همکاری نیروی انتظامی با فرد متخلف برخوردهای لازم انجام شده است.

حسینی نژاد با بیان اینکه طی هفته جاری این دومین مورد شناسایی رمز ارز غیر مجاز در گرمسار است، تصریح کرد: ۵۸ دستگاه ماینر مازاد بر پروانه بهره‌برداری یک واحد واقع در شهرک صنعتی گرمسار کشف شده است.

وی افزود: ۱۹ دستگاه استخراج رمز ارز در یک کارگاه رشته بری روستای داورآباد گرمسار نیز شناسایی و از فعالیت آنها جلوگیری شد.

به گزارش مهر، شهروندان استان سمنان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز رمز ارز، موضوع را به شماره تلفن ۳۳۴۳۹۲۷۲ یا پیامک ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند.