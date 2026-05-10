۴۲ جودوکار به اردوی تیم جوانان ایران دعوت شدند

سرمربی تیم جودو جوانان اسامی نفرات دعوت شده به اردو برای برگزاری رقابت های انتخابی را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو، دور جدید تمرینات تیم جودو جوانان ایران از روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت با ورود ملی پوشان دعوت شده آغاز خواهد شد و روز چهارشنبه با برگزاری رقابت های انتخابی تکلیف جودوکاران باقی مانده در اردو مشخص خواهد شد.

با تصمیم رشاد ممدوف سرمربی تیم جودو جوانان ایران، رقابت های انتخابی روز چهارشنبه برگزار خواهد شد و تمرینات اردونشینان منتخب از روز پنجشنبه در تهران آغاز خواهد شد. اسامی جودوکاران دعوت شده به این اردو عبارتند از:

* محمدمبین محمدپور، محمدعرفان موسوی، محمدحسین نظری، امیرعلی حیدری، امیرحسین نظری، سپهر

نوروزی، علی اصغر ملک زاده، محمدمهدی مظلوم و امیرعلی حاجیان فر(استان تهران)



* امیرعباس رحیمی، شیرزاد اعتمادی، امیرحسین شهیدی و محمدپوریا بنائیان(استان خراسان رضوی)



* علیرضا سعادتی، علی محمد قربانی، مهدی اسماعیلی، میثم وحدانی، حافظ ایزانلو، امیرمحمد پیروزی و یونس شعبانی(استان خراسان شمالی)



* امیرارسلان نجف زاده، متین عبادی، سیدحامد نورمحمدی، علی راستگو و محمدحسین پرویزی (استان البرز)

* محمدحسین دریس، محمدمهدی مرادی و علیرضا بهزادی(استان خوزستان)

* علی ربانی، جواد سپه وند، سپهر حیدری و رائین منصوری( استان لرستان)

* امیرعلی اسماعیلی(استان یزد)

* امیرحسین چگینی(استان گیلان)

* محمدامین اشرفی - ابوالفضل محبی و بهشاد شکارچی(استان قم)

* ماهان جعفرزاده و ابوالفضل بهرآبادی( استان مازندران)

* مهدی پورعباس (استان آذربایجان شرقی)

* آرین آهن فروش(استان اصفهان)

* اشکان اسحاقی(استان کرمان)

هدایت تیم جودو جوانان ایران برعهده رشاد ممدوف است و حامد ملک محمدی و رضا چاه خندق به عنوان مربی کنار او هستند. امیرحسین محسنی سرپرست تیم است و حسین علی نژاد نیز به عنوان ماساژرو در کادر تیم جوانان حضور خواهد داشت.