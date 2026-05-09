به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید جلال حسینی اظهار کرد: ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی معروف به «ثقهالاسلام»، از محدثان مشهور شیعه در قرون سه و چهار هجری قمری و مؤلف کتاب شریف «الکافی» است که در علم حدیث و فقه، سرآمد روزگار بوده است.
رئیس سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، با اشاره به اینکه کتاب الکافی، جامعترین و برترین کتاب از کتب اربعه است که در سه بخش؛ اصول، فروع و روضه، تألیف شده است، ادامه داد: از دیگر آثار ثقهالاسلام کلینی میتوان از عناوینی همچون «کتاب الرجال»، «تعبیر الرویا» و «فضل القرآن»، نام برد.
وی با تأکید بر وجود ۸۱۷ نسخه خطی از آثار کلینی در مرکز نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، افزود: همچنین در مخزن کتابهای چاپ سنگی این کتابخانه، حدود ۸۰ نسخه از کتاب الکافی، قابل بررسی است.
حسینی تصریح کرد: قدیمیترین کتاب چاپ سنگی از آثار ثقهالاسلام کلینی موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، کتاب «اصول الکافی» است که به اهتمام محمدحسین بن غلامحسین الکازرانی، در سال ۱۲۷۸ هجری قمری، منتشر شده است و با شماره اموالی ۲۳۹۵۰ در این کتابخانه، نگهداری میشود.
رئیس سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، اظهار کرد: نسخه خطی الکافی به شماره ۱۳۸۰۰ که در سال ۶۷۵ هجری قمری کتابت شده است، قدیمیترین اثر خطی کلینی در این کتابخانه محسوب میشود.
وی افزود: این نسخه توسط علی بن ابی المیامین علی بن احمد بن امینا، بهخط نسخ ۲۳ سطری بر روی ۱۸۵ برگ کاغذ حنایی، در ابعاد ۲۸/۵ در ۱۷/۳ سانتیمتر نوشته و با تیماج خرمایی، تجلید شده است. این اثر ارزشمند، اهدایی فاضلخان در سال ۱۰۶۵ هجری قمری است.
حسینی گفت: همچنین در میان نسخههای کهن کتابخانه آستان قدس رضوی، نسخه دیگری از کتاب الکافی با شماره ۱۵۰۷۷، به چشم میخورد که در سال ۷۱۰ هجری قمری، کتابت شده است.
رئیس سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ادامه داد: این نسخه بهخط نسخ ۲۷ سطری بر روی ۳۲۲ برگ کاغذ حنائی در ابعاد ۳۷/۵ در ۲۴/۵ سانتیمتر نگاشته و با مقوا، تجلید شده است. در پایان اثر، نام «ملا محمد صالح مازندرانی» در ۱۷ صفر ۱۱۲۰ هجری قمری، قابل مشاهده است. همچنین نسخه که عناوین آن به شنگرف است، از سوی مکتبه امیرالمؤمنین(ع) در ۲۵ اردیبهشتماه ۱۳۶۵، به کتابخانه تقدیم شده است.
وی بیان کرد: نسخه شماره ۸۵۲۴، از دیگر نسخههای نفیس کتاب الکافی اثر شیخ کلینی موجود در این کتابخانه است که دارای دستخط علامه مجلسی است. در واقع، این اثر دارای چندین بلاغ، انهاء و اجازه روایت از علامه مجلسی به کاتب اثر در سال ۱۰۸۷ هجری قمری است.
حسینی افزود: البته این نسخه در سال ۱۰۸۴ هجری قمری توسط محمدشفیع تویسرکانی بهخط نستعلیق ۲۲ و ۲۳ سطری، بر روی ۳۶۷ برگ کاغذ حنایی آهار مهره، در ابعاد ۲۵/۵ در ۱۶/۶ سانتیمتر نگاشته و با مقوا تجلید شده است. این اثر خطی کلینی نیز در تیرماه ۱۳۳۶ توسط فخرالدین نصیری امینی به کتابخانه حرم رضوی اهدا شده است.
رئیس سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، درباره چگونگی دسترسی به آثار خطی و چاپ سنگی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی گفت: اهل علم و پژوهش با مراجعه به تالار محققان خطی کتابخانه میتوانند پس از ارائه درخواست حضوری به مسئول تالار، تصاویر دیجیتالی این آثار را با کیفیت قابل ملاحظه دریافت کنند و از آنها در مطالعات و تحقیقات خود استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: ارائه خدمات غیرحضوری سازمان نیز از طریق وبسایت کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی به نشانی «https://digital.aqr.ir»، به اهل علم و پژوهش انجام میشود.
