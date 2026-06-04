۱۷ نسخه خطی مرتبط با غدیر در کتابخانه حرم رضوی موجود است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صداقت حسینی اظهار کرد: در کتابخانه حرم رضوی افزون بر ۱۷ نسخه خطی پیرامون عید غدیر به زبانهای عربی و فارسی وجود دارد که قدیم‌ی ترین آنها مربوط به سال ۹۸۳ قمری است.

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات کتابخانه آستان قدس رضوی افزود: قدیمی‌ترین نسخه کتاب العمدة فی عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار، درباره فضائل و مناقب و امامت و ولایت حضرت علی(ع) است.

وی افزود: کشف المهم فی طریق خبر غدیر خم، یکی دیگر از نسخه‌های کتابخانه حرم مطهر رضوی با محوریت غدیر است که در سال ۱۱۰۱ قمری کتابت شده است.

صداقت حسینی ادامه داد: علاقه مندان و پژوهشگران با مراجعه به تالار محققان خطی کتابخانه می‌توانند پس از ارائه درخواست حضوری به مسئول تالار، تصاویر دیجیتالی این آثار را با کیفیت قابل ملاحظه دریافت کنند و از آنها در مطالعات و تحقیقات خود استفاده نمایند.

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات کتابخانه آستان قدس رضوی اضافه کرد: استفاده از خدمات غیرحضوری سازمان نیز از طریق وب‌سایت کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی به نشانی https://digital.aqr.ir میسر است.