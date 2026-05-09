یوسفی اصل: تسهیل واردات مواد اولیه پتروشیمی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد یوسفی اصل ظهر شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: با توجه به مشکلات و شرایط خاص فعالان این حوزه، نخستین جلسه شورا پس از این وقفه به بررسی مسائل و دغدغه‌های معدن‌کاران اختصاص یافته تا فعالان این بخش بتوانند بدون واسطه مسائل خود را مطرح کنند.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان همچنین به برخی آسیب‌های وارد شده به واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات جدی ایجاد شده برای کارخانه‌ها، اختلالاتی است که در حوزه پتروشیمی به وجود آمده است چرا که بخش قابل توجهی از صنایع استان و کشور به مواد اولیه تولیدی پتروشیمی وابسته هستند.

یوسفی اصل ادامه داد: از صنایع غذایی و واحدهای بسته‌بندی گرفته تا مصرف‌کنندگان مستقیم محصولات پتروشیمی، همگی تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته‌اند و خسارات قابل توجهی به برخی واحدهای تولیدی وارد شده است.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان تاکید کرد: در این شرایط ضروری است فرآیند تأمین مواد اولیه پتروشیمی تسهیل شود و در حوزه‌هایی همچون ثبت سفارش، ترخیص کالا از گمرک و ورود مواد اولیه به کشور اقدامات لازم با سرعت بیشتری انجام گیرد تا واحدهای تولیدی با مشکلات بیشتری مواجه نشوند.

یوسفی اصل همچنین با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه پتروشیمی خاطرنشان کرد: قیمت این مواد در برخی موارد سه تا چهار برابر افزایش یافته و در چنین شرایطی نقش شبکه بانکی در حمایت از تولیدکنندگان بسیار مهم است و انتظار می‌رود بانک‌های استان با همکاری بیشتر، حمایت لازم را از واحدهای تولیدی به عمل آورند.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان در ادامه به موضوع روابط تجاری با کشور امارات اشاره کرد و گفت: امارات طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی ایران بوده و بخش قابل توجهی از مبادلات فعالان اقتصادی از طریق این کشور انجام می‌شد.

وی افزود: با بروز مشکلاتی در این مسیر، فعالان اقتصادی ناگزیر به یافتن مسیرهای جایگزین برای تامین مواد اولیه، نقل‌وانتقال مالی و تجارت شده‌اند و در حال حاضر کشورهایی مانند عمان، پاکستان، ترکیه، افغانستان و عراق به عنوان گزینه‌های جایگزین مورد توجه قرار گرفته‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه فعالان اقتصادی در نهایت مسیر فعالیت خود را پیدا می‌کنند، تصریح کرد: فعالان اقتصادی ناگزیر هستند برای ادامه فعالیت‌های تجاری خود راهکارهای جایگزین را دنبال کنند؛ هرچند این مسیر ممکن است با هزینه‌های بیشتری همراه باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، قوه قضاییه، نماینده ولی‌فقیه در استان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، زمینه تسهیل این ارتباطات اقتصادی فراهم شود و مشکلات فعالان اقتصادی کاهش یابد.

کمبود سوخت یکی از مشکلات اصلی معدنکاران

در ادامه این جلسه، سلسانی، رئیس خانه معدن زنجان گفت: مشکلات تأمین مواد اولیه و سوخت از اصلی ترین دغدغه های معدنکاران است. به خصوص با کمبود مواد منفجره ناریه مواجه هستیم که معدنکاران را برای اکتشافات جدید با مشکل اساسی روبرو کرده است. این موضوع باید از طریق مسئولان استانی به مسئولان کشوری منتقل شود.

آذرگشسب، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی نیز با اشاره به مشکلات پیش روی معدنکاران گفت: مسئولان دولتی برخی امور را تسهیل کنند، چرا که به خاطر وقایع اخیر، مشکلاتی سد راه معدنکاران ایجاد شده است.

امامی، یکی از معدنکاران استان زنجان نیز در این جلسه گفت: باید مشکلات به درستی منتقل شود تا مسئولان بتوانند تصمیم گیری درستی انجام دهند.

وی همچنین با اشاره به کمبود سوخت در معدنها تأکید کرد: سوخت مورد نیاز معادن بدون توجه به تسویه حقوق دولتی معادن، باید در اختیار آنها قرار گیرد.

نباتچیان، دیگر فعال معدنی زنجان گفت: چرا در استانهای همجوار، گاز برای کارخانه سیمان وجود دارد، اما در زنجان گاز قطع شده است؟ از نماینده مجلس که در جلسه حضور دارد درخواست می کنم مشکل قطعی گاز سیمان زنجان را جدی پیگیری کند.

وی افزود: اگر سیمان خمسه به خاطر نبود سوخت متوقف شود، کوره آسیب دیده و برای راه اندازی مجدد آن باید ۸۰ میلیارد تومان هزینه شود.