  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸

۲ واحد نانوایی متخلف در کوهدشت پلمب شدند

۲ واحد نانوایی متخلف در کوهدشت پلمب شدند

کوهدشت - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از پلمب دو واحد نانوایی در کوهدشت به دلیل تخلفات بهداشتی و کم‌فروشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: گشت مشترکی با محوریت تعزیرات حکومتی شهرستان کوهدشت به ریاست «محمد عبدی‌پور» رئیس تعزیرات حکومتی کوهدشت و با حضور کارکنان این اداره و بازرسان دستگاه‌های نظارتی از واحدهای خبازی و قصابی سطح شهر انجام شد.

وی گفت: در این بازدید، تخلفات متعددی از جمله عدم رعایت اصول بهداشتی، کم‌فروشی و گران‌فروشی توسط برخی واحدهای صنفی مشاهده شد که در نتیجه دو نانوایی متخلف پلمب و پرونده تخلف آنها برای بررسی و صدور رأی به شعبه مربوطه ارجاع شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی کوهدشت باهدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر سلامت و کیفیت عرضه کالا و خدمات به‌صورت مستمر ادامه دارد.

کد مطلب 6824790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها