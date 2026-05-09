۲ واحد نانوایی متخلف در کوهدشت پلمب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: گشت مشترکی با محوریت تعزیرات حکومتی شهرستان کوهدشت به ریاست «محمد عبدیپور» رئیس تعزیرات حکومتی کوهدشت و با حضور کارکنان این اداره و بازرسان دستگاههای نظارتی از واحدهای خبازی و قصابی سطح شهر انجام شد.
وی گفت: در این بازدید، تخلفات متعددی از جمله عدم رعایت اصول بهداشتی، کمفروشی و گرانفروشی توسط برخی واحدهای صنفی مشاهده شد که در نتیجه دو نانوایی متخلف پلمب و پرونده تخلف آنها برای بررسی و صدور رأی به شعبه مربوطه ارجاع شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی کوهدشت باهدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و نظارت بر سلامت و کیفیت عرضه کالا و خدمات بهصورت مستمر ادامه دارد.
