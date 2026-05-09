۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

کشف ۹۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در زاهدان

زاهدان - فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۹۳ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی عصر شنبه به خبرنگاران گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت با اقدامات تخصصی پلیسی، اشراف اطلاعاتی به سه دستگاه تانکر کشنده در سطح شهر زاهدان مشکوک و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پلیس در بازرسی از این خودرو ها مقدار نود وسه هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی از نوع نفت گاز به ارزش تقریبی بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال کشف که در این رابطه سه دستگاه تانکر کشنده توقیف، سه نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

