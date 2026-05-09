۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

برخورد قاطع با افزایش خودسرانه قیمت اقلام اساسی در سیستان و بلوچستان

زاهدان- مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با تأکید بر برخورد بدون اغماض با هرگونه افزایش غیرقانونی قیمت اقلام اساسی گفت: در صورت احراز تخلف، با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

ایرج عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های مردمی و انجمن‌های مرتبط، برخی مراکز عرضه عمده و خرده اقدام به گران‌فروشی اقلام اساسی و ضروری کرده‌اند که این موضوع در دست بررسی قرار دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: چنانچه افزایش غیرقانونی قیمت‌ها احراز و کشف شود، پرونده تخلف تشکیل و برابر مقررات با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های ناظر تصریح کرد: مراجع دولتی ناظر و تأمین‌کننده در کمیسیون‌های مربوطه، در صورت لزوم و متناسب با نرخ تورم، افزایش قیمت‌ها را اعمال می‌کنند و هرگونه اقدام خارج از این چارچوب از سوی عرضه‌کنندگان، تخلف محسوب می‌شود.

عزیزی خاطرنشان کرد: نظارت بر بازار با جدیت ادامه دارد و با هرگونه افزایش خودسرانه قیمت‌ها برخورد قاطع و بازدارنده انجام خواهد شد.

