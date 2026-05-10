به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از حدود پنج هزار واحد مسکونی در ۱۳ شهرستان تحت پوشش این اداره کل در قالب طرح نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این طرح به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های دولت برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه، در استان با سرعت قابل قبولی در حال اجراست.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان وبلوچستان با بیان اینکه در دوران جنگ ساخت واحدهای مسکونی مسکن ملی بدون توقف ادامه داشت، افزود: بخشی از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در استان به مرحله آماده‌سازی رسیده و تعدادی نیز در حال تحویل به متقاضیان است.

وی تصریح کرد: در تداوم خدمت رسانی به مردم استان برنامه‌ریزی شده است که همزمان با مناسبت سوم خرداد، تعدادی از این واحدها به صورت رسمی افتتاح و به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان بیان کرد: با وجود برخی نوسانات در قیمت‌ها، روند اجرای پروژه‌های راه و مسکن در استان متوقف نشده و عملیات اجرایی آن‌ها با جدیت توسط پیمانکاران ادامه داشته است.

وی تاکید کرد: به منظور تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان در زمان حاضر عملیات آماده‌سازی در ۲۶ سایت نهضت ملی مسکن در ۱۳ شهرستان‌ شمال استان در حال اجراست که تاکنون برای این بخش ۷۴۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان بیان کرد: در مجموع هم اینک ۲۴ هزار و ۳۷۷ واحد مسکونی در نقاط شهری استان نیز تخصیص پروژه شده‌اند که به‌طور متوسط ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

پارسی ادامه داد: این پروژه‌ها علاوه‌بر حل مشکل مسکن زمینه اشتغال برای بیش‌از ۲۲ هزار نفر را فراهم کرده‌اند و با تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها، فرصت‌های شغلی جدیدی در این مناطق ایجاد خواهد شد.