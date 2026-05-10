  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

پیکر بی جان نوجوان غرق شده در سد جریکه زهک یافت شد

پیکر بی جان نوجوان غرق شده در سد جریکه زهک یافت شد

زهک - فرماندار زهک گفت: پیکر بی جان نوجوان ۱۲ ساله غرق شده در کانال جریکه سرانجام با تلاش نیروهای امدادی و مردم محلی یافت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله جهانتیغ گفت: پیکر بی جان نوجوان ۱۲ ساله که چند روز پیش علی رغم همه هشدارها برای شنا وارد کانال آب جریکه شد و به دلیل شدت جریان آب و عدم آشنایی کامل با فن شنا متاسفانه اسیر امواج آب شده بود، سرانجام با تلاش نیروهای امدادی پیدا شد.

فرماندار شهرستان زهک ضمن تسلیت این واقعه به خانواده نوجوان داغدیده بیان کرد: در روزهای ابتدایی ورود سیلاب به شهرستان پس از برگزاری جلسات مدیریت بحران هشدار به بخشداران و دهیاران در خصوص اعلام هشدارهای لازم به خانواده مبنی بر مراقبت از کودکان در محل های جریان سیلاب و ممانعت از شنا صادر شده بود.

وی ادامه داد: با این وجود برخی هشدارها را جدی نگرفته و در محل های جریان سیلاب علاوه بر تجمع اقدام به شنا نیز کردند که متاسفانه پیامدهای جبران ناپذیری را به همراه داشته است.

جهانتیغ در پایان با اعلام اینکه در همه مناطق شنا ممنوع است، هشدار داد: خانواده ها هشدارهای ستاد بحران را جدی بگیرند و از حضور در محل های جریان سیلاب و انهار جلوگیری کنند و در صورت حضور در این محل ها به هیچ عنوان برای شنا وارد سیلاب نشوند.

کد مطلب 6825344

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها