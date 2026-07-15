طرح ادعاهای واهی از سوی سنتکام علیه ایران 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «برد کوپر»، رئیس ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی در منطقه موسوم به سنتکام شامگاه سهشنبه به وقت محلی مدعی شد: «طی هفت روز گذشته، ایران عمدا با حمله به هفت کشتی تجاری، غیرنظامیان را در سراسر منطقه هدف قرار داده است که به کشته، مفقود یا زخمی شدن نزدیک به دوازده خدمه غیرنظامی منجر شده است.»
این مقام نظامی آمریکا، همزمان با اعلام دور جدید حملات به ایران، از آغاز مجدد محاصره دریایی بنادر ایران به دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد؛ اقدامی که تحلیلگران آن را تلاشی مذبوحانه برای جبران شکستهای میدانی میدانند.
این در حالی است که حتی رسانههای غربی اذعان کردهاند که ارتش آمریکا در اجرای چنین محاصرهای با چالشهای فنی و عملیاتی سنگینی روبروست و دور قبلی آن نیز با ناکامی مواجه شده بود و دولت جنگطلب آمریکا با نقض تفاهمنامه اسلامآباد و آغاز مجدد درگیریها، امنیت تجارت بینالمللی را به بازی گرفته است.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید دارند که امنیت منطقه خط قرمز آنان است و تحرکات تحریکآمیز دشمن، پاسخهای کوبنده و تدافعی نیروهای کشورمان را در پی داشته و خواهد داشت.
آنان همچنین تاکید دارند که تهدیدات پوچ واشنگتن، خللی در اراده ملت و نیروهای مسلح برای دفاع از حاکمیت ملی ایجاد نخواهد کرد.
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