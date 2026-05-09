به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، بعدازظهر شنبه به همراه هیئتی از مدیران ستادی، با حضور در اداره کل شیلات، ضمن بازدید از واحدهای تخصصی، راهکارهای عملیاتی جهت توسعه زیرساختهای شیلاتی استان را مورد بررسی قرار داد.
در این برنامه بازدید، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از نزدیک در جریان فعالیتهای اداری و کارشناسی واحدهای مختلف قرار گرفت و با کارکنان و متخصصان این مجموعه به گفتوگو پرداخت.
این بازدید میدانی، فرصتی برای شناسایی ظرفیتها و چالشهای پیش روی شیلات استان بود.
صیادی در جریان این بازدید، با کارکنان و متخصصان شیلات لرستان به گفتوگو نشست و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای نوین در حوزه آبزیپروری تاکید کرد و گفت: با حمایت از طرحهای نوآورانه و اشتغالزا، لرستان میتواند جایگاه خود را به عنوان یکی از قطبهای تولید آبزیان در کشور تثبیت کند.
بررسی ظرفیتهای بینظیر لرستان در حوزه آبزیپروری
پس از این بازدید، نشست تخصصی مشترکی با حضور مدیرکل شیلات لرستان برگزار شد.
در این جلسه، طرفین در خصوص ظرفیتهای بینظیر استان در حوزه آبزیپروری، رفع موانع پیش روی طرحهای بزرگ شیلاتی و جذب سرمایهگذار برای تکمیل زنجیره تولید گوشت سفید تبادل نظر کردند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در این نشست، حوزه شیلات را یکی از ارکان مهم امنیت غذایی و ارزآوری در بخش کشاورزی استان دانست و بر حمایت تمامقد سازمان از طرحهای نوآورانه و اشتغالزا در این حوزه تأکید کرد.
مدیرکل شیلات استان لرستان نیز در این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت پروژههای در دست اجرا و افقهای روشن تولید آبزیان در استان ارائه کرد.
وی بر لزوم حمایت و همراهی سازمان جهاد کشاورزی برای دستیابی به اهداف تعیینشده تأکید کرد.
