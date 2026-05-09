بابایی: اجرای کامل قانون الزام نیازمند ورود جدی مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی عصر شنبه در مراسم اهدای اسناد مالکیت استان گیلان، با اشاره به فرمایش رهبر شهید درباره قانون الزام، خطاب به نمایندگان مجلس حاضر در مراسم اظهار کرد: تبصره ماده ۱۰ که وزارت جهاد کشاورزی متولی آن است، چرا پس از ۲۲ ماه اقدامی صورت نگرفته است لذا انتظار داریم نمایندگان مردم در مجلس ورود کنند.

وی افزود: در شروع کار حدنگاری اراضی کشاورزی، موفق شدیم آن را از ۳ درصد به ۷۵ درصد برسانیم، اما سازمان امور اراضی در ادامه اقدام لازم را انجام نداد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین به تبصره ۶ ماده ۱۰ اشاره کرد که متوجه وزارت کشور و شهرداری‌هاست و گفت: متأسفانه به تکالیف خود عمل نمی‌کنند. در این قانون ۶ وزارتخانه وظیفه دارند، اما قوه قضاییه به تنهایی بیش از تکالیف خود تلاش کرده است.

بابایی با یادآوری نقش شورای حفظ حقوق بیت‌المال در گشودن گره‌های ثبتی، خاطرنشان کرد: زمین بدون هویت، بستر فساد است. حتی راه‌ها و پارک‌ها باید هویت‌دار باشند. امروز در حقوق عامه، قوه قضاییه فراتر از وظیفه عمل کرده است.

وی در پایان با اشاره به آمار حدنگاری منابع طبیعی (بیش از ۹۹.۵ درصد) تصریح کرد: تحقق این امر انقلاب ثبتی و به تبع آن بهداشت قضایی در کشور را رقم زده است. امروز در استان گیلان شاهد صدور گسترده اسناد و تحویل آن به مردم هستیم.