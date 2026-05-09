۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵

افزایش ضریب ایمنی شهر یزد با نصب ۳۰ دستگاه شیر هیدرانت جدید

یزد - رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد از نصب ۳۰ دستگاه شیر هیدرانت جدید در شهر یزد جهت تسریع در آبگیری مجدد خودروهای آتش‌نشانی و افزایش سرعت عمل آتش‌نشانان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پاک‌سرشت با بیان این‌که برنامه‌ریزی مستمر برای افزایش ضریب ایمنی شهر، یک ضرورت انکارناپذیر برای مدیریت شهری به شمار می رود، اظهار کرد: در همین راستا اقدامات متعددی از سوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری یزد با حمایت و پشتیبانی معاونت خدمات شهری شهرداری و همچنین سیاست‌گذاری شورای اسلامی شهر انجام شده است که از آن جمله می‌توان به تامین تجهیزات و برآورده ساختن ملزومات مورد نیاز ایمنی شهر اشاره کرد.

وی با اشاره به نصب ۳۰ شیر هیدرانت جدید در سطح شهر یزد، گفت: شناسایی نقاط بحرانی برای جانمایی و نصب این شیرها بر اساس استانداردهای بین‌المللی و کار کارشناسی و تخصصی توسط کارشناسان سازمان آتش‌نشانی انجام شده است و امیدواریم بتوانیم با تدوام این اقدام، در آینده نقاط بیشتری از شهر یزد را زیر پوشش شیرهای هیدرانت ببریم.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری یزد در پایان تصریح کرد: این اقدام با هدف تأمین سریع‌تر آب مورد نیاز خودروهای آتش‌نشانی در زمان وقوع حریق و کاهش زمان آبگیری مجدد در مأموریت‌های عملیاتی انجام شده است و نصب شیرهای هیدرانت، نقش مؤثری در افزایش سرعت عمل نیروهای آتش‌نشانی در اطفای حریق و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی در حوادث شهری خواهد داشت.

کد مطلب 6825008

