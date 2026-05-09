امینی: نیمی از تولید میگوی کشور متعلق به استان بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی شنبه شب در ایستگاه رسانه‌ای میدان امام خمینی(ره) بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های آبزی‌ پروری در استان اظهار کرد: فعالیت‌های آبزی‌ پروری در بوشهر از سال ۱۳۷۴ با راه‌اندازی سایت پرورش میگو در منطقه حله آغاز شد و در حال حاضر ۱۳ سایت فعال پرورش میگو در استان وجود دارد.

وی افزود: اکنون حدود هفت هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی پرورش میگو در استان به بهره‌برداری رسیده و بیش از ۴ هزار هکتار نیز در دست ساخت است. همچنین حدود ۱۲ هزار هکتار زمین برای توسعه پرورش میگو در استان واگذار شده است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با بیان اینکه این استان قطب نخست پرورش میگو در کشور محسوب می‌شود، گفت: طی سه سال گذشته بیماری «مرگ زودرس میگو» خسارت زیادی به مزارع وارد کرد و میزان تولید از ۳۸ هزار تن به حدود ۱۷ هزار تن کاهش یافت.

امینی ادامه داد: با برگزاری جلسات متعدد تخصصی، اصلاحات ساختاری در حوزه آبزی‌ پروری در دستور کار قرار گرفت که نتیجه آن افزایش چشمگیر بهره‌وری بود، به‌طوری که در سال گذشته در برخی مزارع برداشت به بیش از ۵۰ تن و حتی تا ۹۰ تن در هر هکتار رسید.

وی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد تولید میگوی کشور در استان بوشهر انجام می‌شود و از مجموع ۶۲ هزار تن تولید میگوی کشور، بخش قابل توجهی مربوط به این استان است که موجب شکسته شدن رکورد تولید در سال جاری شده است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر درباره تولید لارو میگو نیز گفت: در استان ۲۳ مرکز فعال تکثیر لارو میگو وجود دارد که بیشتر آن‌ها در شهرستان تنگستان مستقر هستند. سال گذشته حدود ۴ میلیارد قطعه لارو تولید شد که از این میزان ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون قطعه در مزارع استان ذخیره‌سازی و مابقی به سایر استان‌ها ارسال شد.

امینی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای در این حوزه افزود: در شهر مولد دلیران تنگستان برنامه‌ریزی شده تا شیوه پرورش از حالت سنتی و متراکم به سمت فوق متراکم حرکت کند، به‌گونه‌ای که در استخرهای دو و نیم هکتاری و در سه دوره پرورش در سال، حدود ۲۴ تن تولید انجام شود تا از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد.

۲۱ مزرعه با ۱۰۰ قفس پرورش ماهی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پرورش ماهی در قفس اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲۱ مزرعه با ۱۰۰ قفس در دریا جانمایی شده که ظرفیت اسمی آنها ۱۴ هزار و ۲۵۰ تن است و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده قرار است تا سال ۱۴۰۷ این میزان به ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن برسد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر یکی از چالش‌های مهم این صنعت را تأمین بچه‌ماهی دانست و بیان کرد: برای رفع این مشکل تاکنون ۲۶ موافقت اصولی برای احداث مراکز تکثیر صادر شده که چهار پروژه بین ۳۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و چهار پروژه دیگر نیز در دست اقدام است.

امینی همچنین از فعالیت‌های نوآورانه در حوزه صنایع شیلاتی خبر داد و گفت: در استان ۶ کارگاه فعال تولید خمیر جلبک وجود دارد که سال گذشته ۱۳۲ تن محصول تولید کردند. این محصول در صنایع غذایی مانند پاستا و همچنین محصولات آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد و توسط شرکت‌های دانش‌بنیان استان تولید می‌شود.

وی افزود: تولید کرم «نرئیس» که در سواحل یافت می‌شود نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ این کرم به‌عنوان غذای مولدین میگو استفاده می‌شود و با تولید آن می‌توان از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر درباره ماهیان زینتی نیز گفت: در این بخش دو مجموعه با ظرفیت تولید یک میلیون قطعه در استان وجود دارد، اما در حال حاضر حدود ۶۰ هزار قطعه تولید می‌شود.

وضعیت صید و صیادی در استان

امینی با اشاره به وضعیت صید و صیادی در استان بیان کرد: بوشهر دارای ۸ شهرستان ساحلی است و ۳۷ اسکله و مرکز تخلیه صید و اسکله‌های مردمی در استان فعالیت دارند.

وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های شیلاتی استان اختصاص یافت که از جمله آن می‌توان به لایروبی بندر نخل تقی، اسکله خورخان و اسکله جفره اشاره کرد. پروژه اسکله جفره که از سال ۱۳۹۷ متوقف شده بود، با انتخاب پیمانکار دوباره فعال شد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر همچنین از اجرای پروژه اسکله شیرینو با حمایت شورای راهبردی پتروشیمی‌ها خبر داد و گفت: از سال ۱۴۰۱ نمایشگاه تخصصی شیلات در استان برگزار می‌شود و امسال نیز پنجمین دوره این نمایشگاه برگزار خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به اقدامات زیست‌محیطی در دریا افزود: در قالب تفاهم‌نامه‌ای با یکی از شرکت‌های پتروشیمی، طی دو سال گذشته ۴۲۰ سازه زیستگاه مصنوعی آبزیان در آب‌های عسلویه و کنگان جانمایی شده است. همچنین ۱۳۰ هزار قطعه بچه‌ماهی «شانک زردباله» برای بازسازی ذخایر آبزیان در دریا رهاسازی شده و تا پایان اردیبهشت امسال نیز ۱۳۰ هزار قطعه دیگر رهاسازی خواهد شد.