۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۵

مقرری بیمه بیکاری غیر حضوری انجام می شود

بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به حضور در شعب تامین اجتماعی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، شعب تأمین اجتماعی مرجع ثبت درخواست متقاضیان نیست و تمامی مراحل درخواست و بررسی احراز شرایط برای برقراری مقرری بیمه‌بیکاری به صورت غیرحضوری انجام می شود.

متقاضیان دریافت مقرری بیمه بیکاری، می توانند برای ثبت نام از طریق سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https://prkar.mcls.gov.ir/auth اقدام کنند.

مطابق ‌تبصره یک بند ج ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به‌ مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنند، آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر ۹۰ و درصورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده
نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرارگرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

حبیب احسنی پور

