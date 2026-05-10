هشدار مقام آلمانی درباره آسیب‌ دیدن ۲۰ میلیون مسافر از گرانی سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، رالف بایزل، رئیس انجمن فرودگاه‌های آلمان گفت: در پی افزایش قیمت سوخت هواپیما حدود ۲۰ میلیون مسافر در آلمان ممکن است از لغو گسترده پروازها آسیب ببینند.

وی تأکید کرد که مشکل اصلی همچنان قیمت بالای سوخت هواپیماست و افزود: حتی در صورت دسترسی به سوخت، بسیاری از مسیرها برای شرکت‌های هواپیمایی زیان‌ده خواهند شد.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.