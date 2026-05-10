  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۴

هشدار مقام آلمانی درباره آسیب‌ دیدن ۲۰ میلیون مسافر از گرانی سوخت

هشدار مقام آلمانی درباره آسیب‌ دیدن ۲۰ میلیون مسافر از گرانی سوخت

رئیس انجمن فرودگاه‌های آلمان اعلام کرد لغو پروازها ممکن است ۲۰ میلیون مسافر را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، رالف بایزل، رئیس انجمن فرودگاه‌های آلمان گفت: در پی افزایش قیمت سوخت هواپیما حدود ۲۰ میلیون مسافر در آلمان ممکن است از لغو گسترده پروازها آسیب ببینند.

وی تأکید کرد که مشکل اصلی همچنان قیمت بالای سوخت هواپیماست و افزود: حتی در صورت دسترسی به سوخت، بسیاری از مسیرها برای شرکت‌های هواپیمایی زیان‌ده خواهند شد.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.

کد مطلب 6825144

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها