  1. بین الملل
  2. اروپا
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۸

در پی تجاوز به خاک ایران روی داد؛

هشدار سوئد نسبت به خطر کمبود سوخت هواپیما به دلیل تنش‌ها در غرب آسیا

هشدار سوئد نسبت به خطر کمبود سوخت هواپیما به دلیل تنش‌ها در غرب آسیا

وزیر انرژی سوئد پیرامون خطر کمبود سوخت هواپیما به دلیل تنش‌ها در غرب آسیا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، سوئد امروز سه‌ شنبه در مورد کمبود احتمالی سوخت جت ناشی از جنگ در غرب آسیا هشدار داد و وزیر انرژی این کشور نیز به مسافران گفت که در صورت امکان باید در برنامه‌ های خود انعطاف‌ پذیری ایجاد کنند.

بر اساس اعلام این رسانه، وزیر انرژی سوئد گفت که مقامات این کشور نسبت به احتمال کمبود سوخت هواپیما به دلیل مناقشه در غرب آسیا هشدار پیش‌دستانه صادر کرده‌اند.

به گفته وی، این تصمیم بر اساس ارزیابی آژانس انرژی سوئد اتخاذ شده است.

گفتنی است که به دنبال تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران بر خلاف تمامی قوانین بین المللی، ترس و نگرانی بزرگی در جهان بابت کمبود و گرانی سوخت ایجاد شده است.

کد مطلب 6814267

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها