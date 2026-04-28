به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، سوئد امروز سه‌ شنبه در مورد کمبود احتمالی سوخت جت ناشی از جنگ در غرب آسیا هشدار داد و وزیر انرژی این کشور نیز به مسافران گفت که در صورت امکان باید در برنامه‌ های خود انعطاف‌ پذیری ایجاد کنند.

بر اساس اعلام این رسانه، وزیر انرژی سوئد گفت که مقامات این کشور نسبت به احتمال کمبود سوخت هواپیما به دلیل مناقشه در غرب آسیا هشدار پیش‌دستانه صادر کرده‌اند.

به گفته وی، این تصمیم بر اساس ارزیابی آژانس انرژی سوئد اتخاذ شده است.

گفتنی است که به دنبال تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران بر خلاف تمامی قوانین بین المللی، ترس و نگرانی بزرگی در جهان بابت کمبود و گرانی سوخت ایجاد شده است.