ورنر هرتسوگ دعوت جشنواره فیلم کن را رد کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «باکینگ فاستارد» ساخته ورنر هرتسوگ، با وجود این که احتمال می‌رفت در جشنواره فیلم کن امسال به نمایش درآید، در این جشنواره حضور نخواهد داشت.

در بیانیه‌ای که از سوی سخنگوی فیلم منتشر شده، آمده است: «باکینگ فاستارد» به عنوان فیلم منتخب برای نمایش در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۶ دعوت شده بود که فیلمسازان آن را رد کردند.

دلیل اینکه «باکینگ فاستارد» در کاخ کن نمایش داده نمی‌شود این است که به آن حضور در بخش مسابقه کن پیشنهاد نشده بود. به گفته منبعی نزدیک به فیلمسازان، هرتسوگ امیدوار بود که بازیگران فیلمش، رونی و کیت مارا، که گفته می‌شود به عنوان خواهران دوقلو بازی‌های درخشانی ارائه می‌دهند، واجد شرایط دریافت جوایز باشند. این در حالی است که جشنواره کن ابتدا فیلم را در اولین اطلاعیه خود در میان فهرست فیلم‌هایش قرار داده بود و همین امر به سردرگمی بیشتر دامن زد.

برگزارکنندگان جشنواره کن از اظهار نظر خودداری کردند. با این حال، به نظر می‌رسد موضع هرتسوگ شبیه به موضع جیم جارموش است که پس از آن که جشنواره کن فیلم اخیرش «پدر، مادر، خواهر، برادر» را در بخش رقابتی جای نداد، از حضور در دوره ۲۰۲۵ جشنواره خودداری کرد. این فیلم برای اولین بار در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و در آنجا شیر طلایی را از آن خود کرد و سپس به فروش جهانی ۸.۲ میلیون دلاری دست یافت.

جارموش سال پیش به ایندی‌وایر گفت: من فیلم را به جشنواره کن فرستادم و به ما گفته شد که برای بخش مسابقه انتخاب نشده و ممکن است در بخش دیگری جای بگیرد. من در پاسخ گفتم که پنج سال است فیلمی نساخته‌ام. بارها در کن بوده‌ام. این برای من مناسب نیست. رقابت در کن برای من بسیار مهم است، نه برای بخش مسابقه، بلکه برای وجهه اکران فیلمم، تا بتوانم سرمایه‌گذارها را جبران کنم و بتوانم فیلم دیگری بسازم. موضوع جایزه نیست.

در معرفی رسمی داستان «باکینگ فاستارد» آمده است: داستان جین و جوآن هالبروک (با بازی خواهران مارا) را دنبال می‌کند که در جستجوی سرزمینی خیالی هستند که در آن عشق واقعی امکان‌پذیر است و شروع به حفر تونلی در میان رشته‌کوه می‌کنند.

اورلاندو بلوم و دومنال گلیسون از دیگر بازیگران این فیلم هستند.

کیت مارا سال پیش در مصاحبه‌ای با ورایتی، کار در «باکینگ فاستارد» را یکی از بزرگترین تجربیات تاریخ و مانند یک سناریوی رویایی توصیف کرده و افزود بود: هیچ‌کس مانند ورنر هرتسوگ روی کره زمین نیست. بنابراین این که بتوانم این تجربه را با او داشته باشم جادویی بود. اما داشتن این تجربه با خواهرم، دیگر آن را به یک رویای تمام عیار بدل کرد.