به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، صبح امروز، در مراسمی با حضور محمدعلی‌اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، اعضای هیئت رئیسه و جمعی از مسئولان استانی در ساری، بر سهم ۷.۵ درصدی این دانشگاه در آموزش عالی کشور و لزوم توسعه برنامه‌محور آن تأکید شد، این گردهمایی که با هدف تجلیل از مدرسان برتر استان مازندران برگزار گردید، فرصتی ارزشمند برای بازنگری در جایگاه و اهداف این دانشگاه مهارت‌محور فراهم آورد.

آیین تجلیل از مدرسان برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی در واحد استانی مازندران، همزمان با سفر دو روزه رئیس دانشگاه و هیئت همراه، با حضور مدیرکل سیاسی، امور انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مازندران و نیز نمایندگان شهرستان‌های ساری و میاندرود، قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی، در سالن اجتماعات هتل سالاردره ساری برگزار شد.

محمدعلی‌اکبری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، در این آیین ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای هشت سال دفاع مقدس و ماه رمضان، اظهار داشت: بزرگداشت مقام شامخ شهدا، بدون یادآوری رشادت‌های شهیدان کشوری و شیرودی ناقص است.

وی با اشاره به شرایط دشوار جنگ تحمیلی در ایلام و نبودِ لشکرها و تیپ‌های مستقر در آن دوران، افزود: حضور حماسی شهیدان کشوری و شیرودی از پایگاه هوانیروز، در آن برهه حساس، دل مردم ایلام را تحت تأثیر قرار داد و نامشان را برای همیشه در تاریخ این دیار جاودانه ساخت.

علی‌اکبری با الهام از روحیه ایثارگری شهدا خاطرنشان کرد: امروز نیز برای اقتدار و سربلندی ایران، باید همچون شهید کشوری، با روحیه‌ای یکپارچه و فارغ از مرزهای جغرافیایی و تقسیمات استانی، تنها "ایرانی" باشیم. همان‌گونه که در دوران جنگ، هویت ملی بر هر تمایزی اولویت داشت، پس از جنگ نیز نباید این همبستگی را فراموش کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بررسی وضعیت واحدهای استانی را از دلایل سفر به مازندران برشمرد و گفت: ۱۶ مرکز آموزشی در حوزه‌های گوناگون در مازندران فعال هستند که برای توسعه و رشد، نیازمند یاری همگان در این استانیم.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با اشاره به نرخ اشتغال بیش از ۷۰ درصدی فارغ‌التحصیلان این دانشگاه، آن را افتخاری دیگر در کارنامه دانشگاه خواند و تصریح کرد: رتبه نخست اشتغال کشور به دانشجویان ما تعلق دارد.

وی بر نقش مهم مدرسان خبره و استادکاران تأکید کرد و شناسایی و به‌کارگیری بیشتر آنان را از اولویت‌های دانشگاه دانست. دکتر علی‌اکبری در ترسیم چشم‌اندازی از دانشگاه مهارتی، فلسفه استقرار مراکز آموزشی در دل کارخانه‌ها و صنایع را تربیت فارغ‌التحصیلانی متفاوت و آماده ورود به بازار کار عنوان کرد و از اساتید خواست تا دانشجویان را همچون فرزندان خود پرورش دهند و نگذارند بدون مهارت از دانشگاه خارج شوند.

در ادامه، مصطفی نعمتی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، با اشاره به دهه سرآمدی آموزش و اهمیت تجلیل از دست‌اندرکاران این حوزه، انتخاب مازندران را برای میزبانی این گردهمایی شایسته دانست و از تلاش مدرسان، با وجود چالش‌های شغلی و دستمزدی، قدردانی کرد.

نعمتی با اشاره به فراز و نشیب‌های گذشته دانشگاه جامع علمی کاربردی، آن را یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان خدمات آموزشی در کشور با بیش از ۲۳۰ هزار دانشجو توصیف کرد که بدون تحمیل بار مالی اضافی بر دولت، زمینه ورود افراد مهارت‌محور را به جامعه فراهم می‌سازد.

وی با بیان اینکه این دانشگاه برخلاف سایر مراکز آموزشی در سال گذشته با کاهش دانشجو مواجه نبوده و خانواده‌ها به آینده شغلی فرزندانشان در این دانشگاه باور دارند، رویکرد اصلی دانشگاه را توسعه برنامه‌محور با هدف رفع مشکلات و خلأهای کشور اعلام کرد و افزود: در این دانشگاه برای تمام مشاغل، برنامه‌ریزی‌های کلانی صورت گرفته و حرکت به سوی تأمین نیازهای کشور، یکی از اهداف اصلی ماست.

دانشگاه جامع علمی کاربردی؛ پیشران فرهنگ تغییر در علم‌آموزی

سیدامیر حسینی‌جو، مدیرکل سیاسی، امور انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مازندران، نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدا، آنان را ناجیان ایران زمین معرفی و بر وحدت و همدلی ایرانیان در دفاع از میهن تأکید کرد.

وی با اشاره به غنای تاریخی ایران، شجاعت کسانی را ستود که در دوران تهاجم و خطر، پرچم علم و دانش را برافراشته نگه داشتند. حسینی‌جو، دانشگاه جامع علمی کاربردی را پیشگام در نشر فرهنگ تغییر در علم‌آموزی و بسترساز حرکت فراتر از ترس‌ها و ایجاد تحولی بنیادین در کشور دانست. وی با تأکید بر اینکه برخی رشته‌ها کارایی خود را از دست داده‌اند، خواستار بازنگری در آموزش و مهارت‌آموزی متناسب با نیازهای روز شد. حسینی‌جو در پایان، پتانسیل بالای مازندران در حوزه‌هایی چون دامپروری، کشاورزی و آبزیان را یادآور شد و دانشگاه جامع علمی کاربردی را دارای ظرفیت لازم برای تحقق این تحولات دانست.

دانشگاه جامع علمی کاربردی؛ تسهیل‌گر ورود به عرصه علم و مهارت

علی کشوری نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی، ضمن تقدیر از مدیران دانشگاه، بر تلاش مجلس برای قانون‌گذاری در جهت حمایت از دانشجویان و مدرسان تأکید کرد. وی دانشگاه جامع علمی کاربردی را نقشی مؤثر در مهارت‌آموزی و اشتغال‌آفرین توصیف نمود و گفت: برخلاف سایر دانشگاه‌ها، این دانشگاه بستر ورود به فضای علم و مهارت را هموار ساخته است. وی با اشاره به موفقیت فارغ‌التحصیلان این دانشگاه، رشد نگاه کاربردی در آن را ستود و یادآور شد که بسیاری از افراد تأثیرگذار امروز، از دانش‌آموختگان همین دانشگاه هستند.

تربیت نیروی مهارت‌محور؛ رسالتی خطیر در برنامه هفتم توسعه

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، بر جایگاه ویژه دانشگاه جامع علمی کاربردی در برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و خواستار حرکت این دانشگاه متناسب با عرضه و تقاضای اشتغال شد.

وی تربیت افراد مهارت‌محور را وظیفه امروز جامعه دانست و دوران دفاع مقدس را برای مازندران فرصتی برای جذب افراد ماهر و عالم برشمرد.

اشتغال به تحصیل بیش از ۷ هزار دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران

سلمان احمدی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، به میزبانی شایسته استان در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد. وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۷ هزار و ۳۷۱ دانشجو در این دانشگاه در استان مشغول به تحصیل هستند، انتقال علم به دل صنعت را عاملی موفقیت‌آمیز برشمرد. دکتر احمدی همچنین از برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت در رشته‌های ورزشی کشتی و والیبال، با هماهنگی فدراسیون‌های مربوطه، در شهرهای آمل و جویبار خبر داد.

در پایان این مراسم، از مدرسان برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران با اهدای لوح تقدیر و هدایای نقدی تجلیل به عمل آمد.