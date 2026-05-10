به گزارش خبرنگار مهر، مسلم احمدی صبح یکشنبه در جریان حضور کارشناسان اورژانس اجتماعی شهرستان مریوان در مناطق آسیب‌دیده و جنگ‌زده سطح شهر، طرح بازتوانی روانی کودکان را با هدف کاهش آسیب‌های روحی و تقویت تاب‌آوری آنان اجرا کردند.

وی اظهار کرد: نبود آموزش پایدار و قرار گرفتن مداوم کودکان در معرض اخبار و تصاویر خشونت‌بار، آثار مخربی بر سلامت روان آنان برجای می‌گذارد و در صورت بی‌توجهی، اضطراب و ناامنی روانی در کودکان نهادینه می‌شود.

احمدی افزود: کودکان در شرایط بحرانی و جنگی دچار آشفتگی‌های عاطفی و رفتاری می‌شوند و توانایی تشخیص و مدیریت احساسات خود را تا حد زیادی از دست می‌دهند، به همین دلیل آموزش والدین به عنوان مراقبانی آگاه و توانمند، از اولویت‌های اصلی این طرح است.

وی ادامه داد: ارتقای مهارت‌های ارتباطی والدین با کودکان و آموزش شیوه‌های صحیح مواجهه با اضطراب و ترس، می‌تواند نقش مهمی در بازسازی شرایط روحی کودکان داشته باشد.

کارشناس اورژانس اجتماعی شهرستان مریوان همچنین با اشاره به اجرای برنامه‌های میدانی در مناطق هدف بیان کرد: در این طرح تلاش شد از طریق ارتباط صمیمانه با کودکان، فضای روانی امن‌تری برای آنان ایجاد شود.

در ادامه، سید امجد سجادی دیگر کارشناس اورژانس اجتماعی شهرستان مریوان نیز اظهار کرد: کارشناسان اورژانس اجتماعی با حضور در مناطق جنگ‌زده و مراجعه به منازل مسکونی، برنامه‌های مختلفی را برای تقویت تاب‌آوری کودکان اجرا کردند.

وی افزود: گفت‌وگوهای صمیمانه با کودکان، آموزش خانواده‌ها و توزیع کتاب‌های داستان مصور از جمله اقداماتی بود که در راستای کاهش فشارهای روانی و کمک به بازسازی روحیه کودکان انجام شد.

سجادی خاطرنشان کرد: تلاش شد در قالب این برنامه‌ها، الگوهای مناسب رفتاری و روانی برای عبور از شرایط بحرانی به کودکان و خانواده‌ها آموزش داده شود تا بتوانند با آسیب‌های ناشی از بحران بهتر مقابله کنند.

وی بیان کرد: استفاده از ابزارهای فرهنگی و آموزشی به ویژه کتاب‌های داستانی، می‌تواند در ایجاد احساس آرامش و بازگشت تدریجی کودکان به شرایط عادی زندگی مؤثر باشد.

گفتنی است؛ کتاب‌های داستانی توزیع شده در این طرح توسط کارشناسان اورژانس اجتماعی شهرستان مریوان میان کودکان مناطق هدف توزیع شد.