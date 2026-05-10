به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا جوادی ظهر یکشنبه در نشست با انجمن‌های ادبی ملایر اظهار کرد: ملایر از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی برخوردار است و شاعران و بزرگان برجسته‌ای در این شهرستان حضور دارند و فعالیت انجمن‌ها و چاپ آثار اعضای این انجمن‌ها از اتفاقات ارزشمند این شهرستان است.

وی با اشاره به حضور «جواد محقق» در این برنامه اظهار کرد: این سفر با حضور استاد محقق حال‌وهوای ویژه‌ای به این نشست بخشید و موجب رونق بیشتر برنامه شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با تأکید بر اهمیت فعالیت انجمن‌های ادبی گفت: شعر و ادب ریشه در فرهنگ ایرانی اسلامی دارد و پاسداشت زبان و ادب فارسی از مهم‌ترین مسئولیت‌های حوزه فرهنگ عمومی است.

وی همچنین صندوق اعتباری هنر را ظرفیتی مناسب برای حمایت از هنرمندان عنوان کرد و با تأکید بر ضرورت توجه به نسل جوان ادامه داد: باید به آینده فکر هم کنیم و زمینه رشد و تداوم جریان فرهنگی و ادبی بیش از گذشته فراهم شود.