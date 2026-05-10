به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر مزیدی صبح یکشنبه در گفتگو با رسانهها بیان کرد: حمل بار مازاد بر حد مجاز علاوه بر افزایش ریسکهای ایمنی، به عمر زیرساختهای جادهای نیز آسیب میزند.
وی افزود: با توجه به تردد وسایل نقلیه باربری در استان، نظارت و کنترل در محورهای پرتردد و مستعد تخلف مانند خوسف، بیرجند و طبس با استفاده از باسکولهای ثابت و سیار و با همکاری پلیس راه به صورت مستمر در حال انجام است تا از تکرار تخلفات و خسارت به سرمایههای ملی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: سامانههای هوشمند و تیمهای نظارتی این مجموعه، هزار و ۹۰ مورد تخلف اضافه تناژ را در فروردینماه ۱۴۰۳ در محورهای استان خراسان جنوبی به ثبت رساندهاند.
مزیدی هدف از اجرای این طرح را صیانت از ایمنی تردد، جلوگیری از تخریب روسازی راهها، کاهش احتمال بروز سوانح و ممانعت از تردد ناوگانهای متخلف با باری بیش از ظرفیت مجاز عنوان کرد.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی همچنین از صدور ۵۲ فقره پروانه عبور بار ترافیکی در فروردینماه خبر داد و گفت: صدور این مجوزها با هدف مدیریت ایمن تردد محمولههای بزرگ و سنگین، پیشگیری از انسداد و اختلال در جریان ترافیک و حفظ و نگهداری از زیرساختهای راه صورت میپذیرد.
وی اظهار داشت: تمامی محمولههایی که مشمول این پروانهها میشوند، پیش از تردد ملزم به اخذ مجوز لازم و رعایت مسیرهای تعیینشده هستند.
