به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مزیدی ظهر دوشنبه در جمع رسانه‌ها، بیان کرد: با توجه به خطرات بار بیش از ظرفیت مجاز در کاهش ایمنی تردد و خسارت‌های جدی که به زیرساخت‌های حمل و نقل و ابنیه فنی راه وارد می‌شود، طرح تشدید برخورد با متخلفین اضافه‌تناژ در دستور کار قرار گرفت.

وی از افزایش ۸۵ درصدی تخلفات اضافه‌تناژ در محورهای این استان خبر داد و گفت: طی امسال سه هزار و ۳۷۱ مورد تخلف شناسایی و اعمال قانون شده است.

مزیدی با بیان اینکه طرح برخورد با متخلفین با همکاری پلیس راه استان و با رویکرد شناسایی و اعمال قانون در مواردی که تناژ تخلف بالا و آسیب وارده به جاده‌ها بیشتر است، در حال اجرا است، افزود: نظارت و کنترل مستمر وسایل نقلیه باربری در محورهای پرتخلف استان، با استفاده از باسکول‌های ثابت و سیار و همکاری پلیس راه استان انجام می‌شود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به خطرات ناشی از حمل بار غیرمجاز، بیان کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از خسارت به راه‌ها و همچنین مدیریت ایمنی و کاهش تصادفات، کنترل ایمنی و مهار بار، ایمنی ناوگان، تجهیزات استاندارد و معاینه فنی به عنوان شاخص‌های مهم برای افزایش ایمنی جاده‌ها به شدت مورد تأکید قرار دارد.