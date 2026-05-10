اصفهان بعد از تهران بیشترین خسارت را در جنگ رمضان دیده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نادرالاصلی صبح یکشنبه در نطق میان‌دستور دویست و هجدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: اصفهان امروز در زمره شهرهایی قرار دارد که خسارات قابل توجهی را متحمل شده و پس از تهران بیشترین آسیب‌ها به مردم و برخی زیرساخت‌های آن وارد شده است، اما به نظر می‌رسد این موضوع در سطح ملی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی اصفهان افزود: لازم است ابعاد خسارات وارد شده به شهر و مردم اصفهان به طور دقیق احصا و در قالب گزارشی جامع و مستند به مسئولان ملی ارائه شود تا بتوان از ظرفیت‌های کشور برای جبران این خسارات و حمایت از مردم استفاده کرد.

ضرورت ارائه گزارش دقیق از خسارات اصفهان

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: بر اساس برآوردهای اولیه، هزاران واحد مسکونی در شهر دچار آسیب شده‌اند و بسیاری از خانواده‌ها با مشکلاتی مانند از دست دادن خانه، خسارت به لوازم اساسی زندگی و دشواری‌های اسکان روبه‌رو هستند.

وی تأکید کرد: اگر به این مسائل با سرعت و جدیت بیشتری رسیدگی نشود، ممکن است به تدریج به یک بحران اجتماعی تبدیل شود.

نادرالاصلی با اشاره به جلسه کمیسیون پایش شورای اسلامی شهر اصفهان برای بررسی خسارات وارده گفت: در این جلسه موضوع بررسی خسارات وارد شده به مردم مطرح شد، اما لازم است برآوردها با دقت و استحکام بیشتری انجام شود تا بتوان بر اساس یک گزارش دقیق و قابل اتکا، مطالبات مردم را در سطح ملی پیگیری کرد.

لزوم مطالبه‌گری از مسئولان ملی

وی با تأکید بر ضرورت مطالبه‌گری جدی از مسئولان کشوری اظهار کرد: باید با ارائه گزارش‌های دقیق، مسئولان ملی را در تأمین منابع لازم برای جبران خسارات مردم فعال کرد و این موضوع به صورت مستمر از سوی مدیریت شهری و نمایندگان مردم پیگیری شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین با اشاره به تحولات اخیر کشور گفت: امیدواریم سایه جنگ از کشور برداشته شود و مسائل از مسیر صلح و آرامش حل شود، اما در عین حال باید برای شرایط مختلف آمادگی لازم را داشت و تدابیر لازم برای مدیریت پیامدهای احتمالی اندیشیده شود.

حضور مردم سرمایه اجتماعی کشور است

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف افزود: حضور مردم در این روزها بسیار چشمگیر است و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که هر روز بر میزان حضور و مشارکت مردم افزوده می‌شود.

وی ادامه داد: این حضور ارزشمند سرمایه اجتماعی بزرگی برای کشور محسوب می‌شود و مسئولان باید قدردان این همراهی باشند.

نادرالاصلی با اشاره به شرایط اقتصادی برخی اقشار جامعه گفت: بسیاری از جوانان و نیروهایی که در عرصه‌های مختلف خدمت می‌کنند با حقوق‌های حداقلی زندگی می‌گذرانند و لازم است برای بهبود شرایط آنان برنامه‌ریزی‌های جدی انجام شود.

وی با اشاره به گرانی‌ها و نابسامانی بازار افزود: گرانی‌های شدید همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است. هرچند دولت اقداماتی را در قالب جلسات و بخشنامه‌ها آغاز کرده، اما در زندگی روزمره مردم هنوز آثار ملموسی از این اقدامات مشاهده نمی‌شود.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی، دولت و دستگاه قضایی با جدیت بیشتری برای مقابله با گران‌فروشی و احتکار وارد عمل شوند تا آرامش بیشتری در بازار ایجاد شود.

مدیریت فرهنگی برای جلوگیری از تنش‌های اجتماعی

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه به برخی مسائل اجتماعی و فرهنگی شهر از جمله موضوع حجاب اشاره کرد و گفت: لازم است در برنامه‌ها و رویدادهای اجتماعی مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد تا از بروز حواشی و اختلافات جلوگیری شود.

وی افزود: همه مردم به ویژه جوانان و دختران این سرزمین متعلق به این جامعه هستند و باید فضای فرهنگی شهر به گونه‌ای مدیریت شود که ضمن حفظ ارزش‌ها از ایجاد تنش و تقابل در جامعه جلوگیری شود.

نادرالاصلی با تأکید بر نقش کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر در این زمینه گفت: با نگاه فرهنگی، گفت‌وگو و برنامه‌ریزی مناسب می‌توان چالش‌های اجتماعی را مدیریت کرد و فضای همدلی و مشارکت مردم را حفظ کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور گسترده و همدلانه مردم سرمایه بزرگی برای کشور است و مسئولان باید با خدمت‌رسانی مؤثر پاسخگوی این اعتماد و همراهی باشند.