به گزارش خبرنگار مهر، دومین گرنداسلم سال جاری جودو روزهای ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت به میزبانی قزاقستان برگزار شد و سه ملی پوش ایران که پیش از این در گرنداسلم تاجیکستان حضور داشتند، به رقابت با حریفان خود پرداختند.

در رقابت‌های وزن منفی ۸۱ کیلوگرم، روز شنبه الیاس پرهیزگار در نخستین مبارزه خود به مصاف «دیوید لیما» از برزیل رفت که در پایان نتیجه را واگذار کرد و از ادامه مسابقات بازماند.

در مسابقات سومین روز این گرند اسلم که امروز یکشنبه برگزار شد، در وزن به‌اضافه ۱۰۰ کیلوگرم، محمدپوریا بناییان در دور نخست استراحت داشت و در نخستین مبارزه خود برابر «گرزگورز ترسینسکی» از لهستان روی تاتامی رفت و با وجود ارایه مبارزه ای قابل قبول در نهایت نتیجه را به حریف خود واگذار کرد.

آخرین ملی پوش ایران در این گرنداسلم امیرعباس چوپان در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم بود که این ملی پوش جوان نخستین مبارزه خود را برابر «ولاد ویزان» از رومانی برگزار کرد و با ارائه نمایشی برتر موفق شد به پیروزی برسد.

چوپان در دور دوم این مبارزات به مصاف «الکسا میتروویچ» از فرانسه رفت و هر چند نمایش قابل قبولی داشت اما در نهایت مبارزه را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت.

رشاد ممدوف که پیش از این نیز تاکید کرده بود حضور ملی پوشان جودو ایران در دو گرنداسلم تاجیکستان و قزاقستان برای افزایش تجربه جودوکاران ایران در است، در مورد ارزیابی عملکرد سه ورزشکار کشورمان گفت: آنها نیاز به حضور در رویدادهای بین المللی بیشتری دارند تا پخته تر شوند. با این حال از عملکرد سه جودوکار ایران در این دو گرنداسلم راضی هستم.