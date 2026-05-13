به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی مشترک تیم‌های ملی جودوی بانوان در رده‌های سنی مختلف از روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود و تا پنجم خردادماه ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام کادر فنی، مهسا شکیبایی از خراسان شمالی، السانا برومند از فارس، مهنا کم‌گویی از مازندران، یسنا براتی از لرستان، مریم بربط، معصومه مرادی و مهشید صفری از همدان و سمیرا خاک‌خواه از تهران به این اردو دعوت شده‌اند.

هدایت تیم‌های ملی بانوان در رده‌های بزرگسالان و جوانان بر عهده معصومه جعفری است و سحر چغلوند نیز به عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان مسئولیت هدایت ملی‌پوشان این رده سنی را بر عهده دارد.