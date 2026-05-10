به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سپاه محمد رسولالله تهران بزرگ در گفتوگویی، با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری مبنی بر تشویق نو عروسان و نو دامادها به شروع زندگی مشترک، اظهار داشت: همه ساله همزمان با سالروز ازدواج آسمانی امیرالمومنین علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، برنامههای متنوعی در سطح کشور برای ترویج سنت حسنه ازدواج ساده برگزار میشود که امسال در تهران نیز با تمهیدات ویژهای همراه خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه امسال با توجه به «بعثت عمومی» و موج مردمی پیشبینیشده توسط مقام معظم رهبری، برنامههای ویژهای تدارک دیده شده، افزود: در شب ۲۸ اردیبهشتماه، همزمان با سالروز این پیوند آسمانی، در تمام میادین اصلی تهران مراسم جمعی خواندن خطبه عقد و برگزاری جشن ازدواج برگزار خواهد شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه استفاده از جیپهای نظامی به عنوان ماشین عروس، نمادی از پیوند معنویت، ایثار و زندگی ساده اسلامی است، خاطرنشان کرد: هدف اصلی از این اقدام، فرهنگسازی برای کاهش هزینههای مراسم ازدواج و بازگشت به سبک زندگی اصیل ایرانی-اسلامی است.
