به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه «محمد رسولالله» تهران گفت: در جشن بزرگ پیوند آسمانی زوجهای جانفدا، خودروهای جیپ جنگی برای جابهجایی عروس و دامادها در نظر گرفته شده که با گلآرایی، پرچم جمهوری اسلامی و تصاویر رهبری تزئین شده و زوجها در این خودروها در مراسم حضور خواهند یافت.»
وی افزود زوجهای شرکتکننده قرار است با «ماشینهای عروسی به شکل جیپ نظامی» و «خودروهای نظامی گلکاریشده» در سطح شهر حضور پیدا کنند تا «فضای شهر را به یک شکل هنری و نظامی» درآورند.
به گفته نادعلی، هدف این است که نشان داده شود این «زوجهای جانفدا» جان خود را زیر پرچم جمهوری اسلامی تقدیم این نظام خواهند کرد و از هیچ چیز نمیترسند.
وی همچنین این مراسم را با ازدواجها در «ایام جنگ» در دهه ۶۰ مقایسه کردند و گفت همانطور که در آن دوران «سنت الهی» ازدواج ادامه داشت، اکنون نیز در شرایط جنگ و تهدید، این سنتها ادامه خواهد یافت و «یک قاب تصویر جدید» به دنیا نشان داده میشود.
در پایتخت در ۲۸ اردیبهشت ماه همزمان با سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا(س) در تمامی میادین و تجمعات شبانه جشن ازدواج زوج های جان فدا از ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد و در میدان آیینی امام حسین (ع) نیز از ساعت ۱۷ جشن پیوند ۱۱۰ زوج جان فدا رقم خواهد خورد و یکبار دیگر جان فدایان ایران اسلامی با حضور خود دشمن را ناامید خواهند نمود.
