۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۸

حضور ۱۱۰ زوج «جان‌فدا» با خودروهای نظامی در پایتخت

معاون فرهنگی سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران از برگزاری جشن بزرگ پیوند آسمانی خبر داد. در این مراسم نمادین، ۱۱۰ زوج جوان با خودروهای جیپ نظامی گل‌آرایی‌شده در سطح شهر حضور می‌یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه «محمد رسول‌الله» تهران گفت: در جشن بزرگ پیوند آسمانی زوج‌های جان‌فدا، خودروهای جیپ جنگی برای جابه‌جایی عروس و دامادها در نظر گرفته شده که با گل‌آرایی، پرچم جمهوری اسلامی و تصاویر رهبری تزئین شده و زوج‌ها در این خودروها در مراسم حضور خواهند یافت.»

وی افزود زوج‌های شرکت‌کننده قرار است با «ماشین‌های عروسی به شکل جیپ نظامی» و «خودروهای نظامی گل‌کاری‌شده» در سطح شهر حضور پیدا کنند تا «فضای شهر را به یک شکل هنری و نظامی» درآورند.

به گفته نادعلی، هدف این است که نشان داده شود این «زوج‌های جانفدا» جان خود را زیر پرچم جمهوری اسلامی تقدیم این نظام خواهند کرد و از هیچ چیز نمی‌ترسند.

وی همچنین این مراسم را با ازدواج‌ها در «ایام جنگ» در دهه ۶۰ مقایسه کردند و گفت همان‌طور که در آن دوران «سنت الهی» ازدواج ادامه داشت، اکنون نیز در شرایط جنگ و تهدید، این سنت‌ها ادامه خواهد یافت و «یک قاب تصویر جدید» به دنیا نشان داده می‌شود.

در پایتخت در ۲۸ اردیبهشت ماه همزمان با سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا(س) در تمامی میادین و تجمعات شبانه جشن ازدواج زوج های جان فدا از ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد و در میدان آیینی امام حسین (ع) نیز از ساعت ۱۷ جشن پیوند ۱۱۰ زوج جان فدا رقم خواهد خورد و یکبار دیگر جان فدایان ایران اسلامی با حضور خود دشمن را ناامید خواهند نمود.

