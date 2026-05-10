به گزارش خبرگزاری مهر، اثر تازه ساتیار فرج‌زاده، پژوهشگر و هنرمند چهارمحال و بختیاری، با عنوان «چشمه کُرد» پس از انتشار، مورد توجه علاقه‌مندان به فرهنگ و تاریخ این منطقه قرار گرفته است. این کتاب که در ۴۵۲ صفحه و با همکاری انتشارات دزپارت در اردیبهشت ۱۴۰۵ به چاپ رسیده، به شکلی جامع و هنرمندانه، تار و پود فرهنگ، هنر و تاریخ شهرکرد را به تصویر می‌کشد و دریچه‌ای نو به سوی درک عمیق‌تر این منطقه فرهنگی می‌گشاید.

«چشمه کُرد»، جدیدترین ارمغان پژوهشی ساتیار فرج‌زاده، نه تنها ادامه‌ای بر اثر پیشین او، «سرگذشت شهرکُرد»، بلکه گامی بلند در جهت مستندسازی و ترویج میراث غنی فرهنگی و هنری شهرکرد است. این اثر مکتوب که حاصل سال‌ها تحقیق و تعمق نویسنده در لایه‌های مختلف هویت شهرکرد است، به هفت فصل کلیدی تقسیم شده است.

ساتیار فرج‌زاده در این باره می‌گوید: این اثر مکتوب شامل هفت فصل با عناوین فرهنگ آثار مکتوب شهرکرد، هنرهای دراماتیک شهرکرد، هنرهای تجسمی شهرکرد، تعلیم و تربیت شهرکرد، علما، عرفا و روحانیون شهرکرد، کشتی محلی قدیم شهرکرد و طایفه‌ها و فامیل‌های شهرکرد می‌باشد.

فرج‌زاده، نویسنده این اثر، در خصوص انتخاب عنوان «چشمه کُرد» برای این کتاب، توضیح می‌دهد که این نام برگرفته از چشمه‌ای جوشان و پرآب در گذشته‌های نه چندان دور شهرکرد، در نزدیکی چهارراه بازار، بوده است که امروزه دیگر اثری از آن باقی نمانده است.

وی با اشاره به اینکه وجه تسمیه اولیه «دهکُرد» و سپس «شهرکُرد» نیز از همین چشمه گرفته شده است، به معنای کهن واژه «کُرد» در زبان فارسی اشاره می‌کند که به معنای شبان، گله‌دار، یاردام (مکانی برای نگهداری دام)، پیشه و شغل بوده است.

فرج‌زاده همچنین افزود: آب حمام‌های تاریخی جنب امامزاده حلیمه و حکیمه خاتون نیز از همین چشمه تأمین می‌شده و این موضوع اهمیت تاریخی و حیاتی این چشمه را دوچندان می‌کند.

وی در ادامه به پیوند این مکان با تاریخ کهن‌تر منطقه اشاره کرد و بیان داشت که پیش از این نیز در جایگاه کنونی امامزاده، معبدی برای آناهیتا، ایزدبانوی آب، وجود داشته است که نشان‌دهنده قدمت تاریخی و اهمیت آب در این منطقه از ادوار بسیار دور است.

این اثر وزین که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ توسط انتشارات دزپارت به زیور طبع آراسته شده، با ۴۵۲ صفحه، گنجینه‌ای ارزشمند برای علاقه‌مندان به تاریخ، فرهنگ و هنر ایران‌زمین، به‌ویژه منطقه چهارمحال و بختیاری محسوب می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب را از کتاب‌فروشی‌های معتبر شهرکرد از جمله آفتاب، بلاغ، رخ و سایر مراکز فروش کتاب تهیه نمایند.