با درد کمر در بارداری چه کنیم؟

ویدا ستایش، ماما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره درد کمر در بارداری گفت: در سه ماهه دوم و سوم، وزن رحم و جنین به شدت افزایش می‌یابد. این افزایش وزن فشار مضاعفی را بر رباط‌های نگهدارنده (لیگامان‌ها) و ستون فقرات وارد می‌کند. در نتیجه، قوس کمر افزایش می‌یابد و تعادل بدن مادر تغییر می‌کند. این تغییرات بیومکانیکی باعث می‌شود عضلات و مفاصل کمر تحت فشار قرار گیرند و درد ایجاد شود.

وی تأکید کرد: رعایت پوزیشن صحیح در نشستن، ایستادن و خوابیدن برای کاهش این فشار حیاتی است.

تفاوت درد کمر با دردهای لگنی و الگوی زمانی

ستایش در خصوص زمان بروز درد و تمایز آن با سایر عوارض گفت: درد کمر معمولاً در شب‌ها بیشتر احساس می‌شود، زیرا در طول روز بدن تحت فشار فعالیت است و شب‌ها در حالت استراحت، علائم خود را نمایان‌تر می‌کنند. البته اگر فعالیت روزانه زیاد باشد، درد در طول روز نیز تشدید می‌شود.

وی ادامه داد: درد کمر می‌تواند با دردهای لگنی، به‌ویژه سندرم پوبیک (درد مفصل ساکروایلیاک)، اشتباه گرفته شود. در بارداری، دردهای ناحیه شکم، لگن و کمر اغلب با هم بروز می‌کنند و تشخیص دقیق محل درد برای مادر دشوار است. دقت در بررسی علائم و معاینه بالینی ضروری است.

راهکارهای درمانی

این ماما در خصوص استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف توضیح داد: استفاده از دستگاه‌های ماساژ برقی در ناحیه کمر در دوران بارداری مجاز نیست. همچنبن کمبود کلسیم و منیزیم می‌تواند باعث دردهای استخوانی شود، اما تأثیر مستقیم و قطعی آن بر درد کمر به اندازه کمبود پتاسیم که باعث گرفتگی پا می‌شود، مشخص نیست و نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد.

وی با بیان اینکه استفاده از کفی‌های طبی در کفش‌ها می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد و از فشار اضافی بر ستون فقرات بکاهد، افزود: پیاده‌روی در آب به دلیل خاصیت شناوری آب که وزن بدن را کاهش می‌دهد، برای کاهش درد کمر صددرصد مفید است.

ستایش با اشاره به تأثیر درد کمر بر خواب اظهار کرد: استفاده از شکم‌بند بارداری به جمع‌آوری وزن شکم و کاهش فشار وارده به کمر کمک می‌کند. همچنین در هنگام ایستادن یا انجام کارهای سبک، گذاشتن زیرپایی کوتاه می‌تواند فشار کمر را کاهش دهد.

وی تأکید کرد: با این حال، باید پذیرفت که درد کمر یکی از عوارض طبیعی و اجتناب‌ناپذیر بارداری است و مدیریت آن به جای حذف کامل، بر کاهش شدت آن متمرکز است.

نقش فیزیوتراپی در دوران پس از زایمان

این ماما درباره بهبودی پس از زایمان گفت: فیزیوتراپی پس از زایمان برای بازگشت به حالت طبیعی بسیار توصیه می‌شود. اگرچه تضمین ۱۰۰ درصدی برای بازگشت کامل وجود ندارد، اما فیزیوتراپی می‌تواند به تقویت عضلات کف لگن، اصلاح وضعیت بدن و کاهش دردهای باقی‌مانده کمک شایانی کند.