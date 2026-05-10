تخفیف ۹۰ درصدی طرح ترافیک برای خودروهای برقی

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش رساایزدی افزود: لازمه برقراری این تسهیلات، مراجعه مالکین خودروهای یادشده به دفاتر خدمات الکترونیک شهر و اخذ تاییدیه‌های لازم است و چنانچه بدون طی مراحلی که به آن اشاره شد وارد محدوده طرح ترافیک شوند باید عوارضی برابر خودروهای دیگر بپردازند.

وی همچنین با اشاره به تخفیف ۵۰ درصدی عوارض طرح ترافیک در بازه ساعات ۹ تا ۱۶ برای ساکنان محدوده طرح‌های ترافیکی، یادآور شد: ساکنان این محدوده‌ها می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر و تکمیل ثبت نام از امکان تردد رایگان قبل از ساعت ۹ و بعد از ساعت ۱۶ برخوردار شوند.

رساایزدی افزود: البته آنها باید عوارض نوسازی، پسماند ملک، بدهی عوارض سالیانه خودرو و بدهی عوارض طرح ترافیک خود را پرداخت کرده باشند؛ در غیراین‌صورت از این امتیازات برخوردار نمی‌شوند.

وی مطرح کرد: به‌منظور مدیریت تقاضای سفر با خودروی شخصی و کاهش آلودگی هوای شهر، طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا با بازگشت شرایط ترافیکی شهر تهران به الگوی عادی خود پس از پایان جنگ تحمیلی، از ۲۴ فروردین امسال مجددا برقرار شده است.

رساایزدی ادامه داد: امسال عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و تقاضای سفر از سال ۱۴۰۵» ‌محاسبه و اعمال می‌شود که مطابق با آن، نرخ پایه عوارض ۴۲درصد افزایش یافته است.

توصیه می‌شود؛ شهروندان تهرانی تا حد امکان استفاده از خودروی شخصی را به حداقل رسانده و از حمل و نقل همگانی استفاده نمایند. در صورت لزوم به استفاده از خودروی شخصی و تردد در محدوده طرح ترافیک نیز به منظور جلوگیری از افزایش عوارض پرداختی به دلیل ورود غیرمجاز، قبل از ورود، نسبت به رزرو طرح اقدام کنند.