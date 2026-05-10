مسئولان کوهدشت با خانواده شهید «فیروز اخویان» دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار کوهدشت به همراه امام‌جمعه، مدیرکل بهزیستی لرستان، مدیر بهزیستی شهرستان و جمعی از مسئولان با حضور در منزل خانواده شهید «فیروز اخویان»، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر ضرورت پاسداری از آرمان‌های والای آنها تأکید کردند.

شهادت ۱۶ کوهدشتی در جنگ رمضان

این دیدار در فضایی صمیمانه برگزار شد و مسئولان حاضر، ایثار و فداکاری شهدا را سرمایه‌ای ماندگار برای انقلاب اسلامی دانستند.

مراد ناصری فرماندار کوهدشت، در این دیدار با اشاره به نقش‌برجسته مردم این شهرستان در دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: افتخار کوهدشت آن است که در جنگ رمضان، ۱۶ شهید والامقام را تقدیم انقلاب اسلامی کرده و این عزیزان به فیض عظیم شهادت نائل آمده‌اند.

وی افزود: امروز ما میراث‌دار مسیر پرافتخاری هستیم که شهدا با خون خود ترسیم کردند و وظیفه داریم این راه نورانی را باقوت و تعهد ادامه دهیم. ان‌شاءالله بتوانیم امانت‌دار شایسته‌ای برای شهدای جنگ رمضان باشیم و آرمان‌های آنان را در عرصه‌های مختلف پاس بداریم.

شهید «اخویان» شخصیتی متین و وارسته داشتند

حجت‌الاسلام سپهوند، امام‌جمعه کوهدشت، نیز در این دیدار با تجلیل از شخصیت شهید اخویان، گفت: شهید اخویان شخصیتی متین و وارسته داشتند و از فعالان عرصه جهاد تبیین بودند. ایشان همواره حضوری مؤثر در اجتماعات شبانه میدان امام (ره) و برنامه‌های ملی و مذهبی داشتند.

وی دیدار با خانواده‌های معظم شهدا را توفیقی الهی دانست و تصریح کرد: جایگاه شهدا بر همگان روشن است؛ آنها در محضر خداوند متعال هستند و ناظر بر اعمال ما هستند. بر اساس روایات، شهید مقامی دارد که می‌تواند قریب به ۷۰ نفر از بستگان خود را شفاعت کند که این خود توفیقی بزرگ و جایگاهی رفیع است. باید راه پرافتخار شهدا را با جدیت دنبال کنیم.

ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم

عمودی‌زاده، مدیرکل بهزیستی لرستان نیز در این دیدار با بیان اینکه شهدا با خون پاک خود درخت تنومند انقلاب اسلامی را آبیاری کردند، اظهار داشت: بر خود وظیفه می‌دانیم به نمایندگی از خانواده بزرگ بهزیستی، از صبر، استقامت و بزرگواری خانواده معظم شهید تقدیر و تشکر کنیم.

وی افزود: شهید اخویان شایستگی رسیدن به درجه رفیع شهادت را داشتند و امیدواریم بتوانیم در مسیر خدمت‌رسانی صادقانه به مردم، ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم و ارزش‌های متعالی آنها را در عرصه خدمت تحقق بخشیم.

در پایان این دیدار، حاضران با قرائت فاتحه و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، بر تداوم مسیر ایثار، جهاد و خدمت به مردم تأکید کردند.