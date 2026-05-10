به گزارش خبرنگار مهر، احمد فعله‌گری ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: نهادینه‌سازی مصرف بهینه گاز طبیعی، مهم‌ترین راهکار کاهش مصرف و عبور ایمن از فصل سرد سال است و شرکت گاز استان در این زمینه از تمام ظرفیت‌های فرهنگی و اجرایی استفاده کرده است.

وی با اشاره به مزایای بخاری‌های هرمتیک افزود: بخاری‌های گازی معمولی با وجود کاربرد گسترده، مصرف انرژی بالایی دارند، اما بخاری‌های هرمتیک به دلیل راندمان بالا، ایمنی بیشتر و قابلیت کنترل دما، گزینه‌ای مناسب برای کاهش مصرف گاز محسوب می‌شوند.

ادامه طرح جایگزینی بخاری‌های کم‌مصرف

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون، ۲ هزار دستگاه بخاری هرمتیک در مدارس، مساجد، اماکن عمومی و مراکز نظامی و انتظامی استان نصب شده و برای اجرای این طرح حدود ۶۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

فعله‌گری خاطرنشان کرد: روند اصلاح سیستم‌های گرمایشی و جایگزینی بخاری‌های کم‌مصرف هرمتیک از طریق شرکت‌های کارور گاز طبیعی در استان همچنان ادامه دارد.