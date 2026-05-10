۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

فعله‌گری: ۲هزار بخاری هرمتیک برای صرفه‌جویی مصرف گاز در کردستان نصب شد

سنندج- مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان گفت: تاکنون ۲ هزار دستگاه بخاری هرمتیک با هدف صرفه‌جویی در مصرف گاز و افزایش ایمنی در اماکن عمومی استان نصب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فعله‌گری ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: نهادینه‌سازی مصرف بهینه گاز طبیعی، مهم‌ترین راهکار کاهش مصرف و عبور ایمن از فصل سرد سال است و شرکت گاز استان در این زمینه از تمام ظرفیت‌های فرهنگی و اجرایی استفاده کرده است.

وی با اشاره به مزایای بخاری‌های هرمتیک افزود: بخاری‌های گازی معمولی با وجود کاربرد گسترده، مصرف انرژی بالایی دارند، اما بخاری‌های هرمتیک به دلیل راندمان بالا، ایمنی بیشتر و قابلیت کنترل دما، گزینه‌ای مناسب برای کاهش مصرف گاز محسوب می‌شوند.

ادامه طرح جایگزینی بخاری‌های کم‌مصرف

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون، ۲ هزار دستگاه بخاری هرمتیک در مدارس، مساجد، اماکن عمومی و مراکز نظامی و انتظامی استان نصب شده و برای اجرای این طرح حدود ۶۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

فعله‌گری خاطرنشان کرد: روند اصلاح سیستم‌های گرمایشی و جایگزینی بخاری‌های کم‌مصرف هرمتیک از طریق شرکت‌های کارور گاز طبیعی در استان همچنان ادامه دارد.

