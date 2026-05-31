ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به لزوم ارتقای بهره‌وری در مصرف سوخت اظهار کرد: بر پایه تدابیر اتخاذ شده و در جهت عملیاتی کردن طرح‌های کلان اصلاح الگوی مصرف، تعویض ۱۰ هزار دستگاه بخاری کم‌بازده با سیستم‌های گرمایشی دارای راندمان بالا (هرمتیک) در دستور کار این شرکت قرار دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه بهبود کارایی وسایل گرمایشی در منازل را از کلیدی‌ترین راهکارها برای حفظ سرمایه‌های ملی و پایداری شبکه توزیع دانست و گفت: این برنامه نوسازی قادر است به طور میانگین تا نصف حجم گاز مصرفی هر واحد مسکونی را کاهش دهد.

وی در خصوص ردیف‌های تعیین‌شده برای واگذاری این تجهیزات به خبرنگار مهر افزود: در گام نخست، اولویت پذیرش با مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، واحدهای آموزشی، اماکن مذهبی، ادارات دولتی، ارگان‌های نظامی و مشترکین خانگی بسیار پرمصرف در محدوده ناترازی است.

حسینی درباره نحوه نام‌نویسی واجدین شرایط بیان کرد: متقاضیان می‌توانند با ورود به تارنمای شرکت گاز استان کرمانشاه در بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی مشخصات خود را ثبت کنند؛ البته فهرست مددجویان نهادهای حمایتی به صورت مستقیم اخذ می‌شود و نیازی به اقدام مجزا ندارند، ضمن اینکه واحدهای مددکاری و روابط عمومی ادارات گاز نیز آماده راهنمایی مراجعان هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به منابع مالی این طرح خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات شورای اقتصاد، بخش عمده هزینه‌های خرید و راه‌اندازی این دستگاه‌ها از محل صرفه‌جویی حاصله تأمین می‌شود و برای قشرهای آسیب‌پذیر و ارگان‌های اولویت‌دار، این جایگزینی غالباً به صورت رایگان یا با کمترین هزینه انجام می‌گیرد.

وی در پایان این گفتگو به تشریح مشخصات فنی تجهیزات جدید پرداخت و یادآور شد: بخاری‌های جایگزین دارای برچسب انرژی A و B هستند که علاوه بر کاهش چشمگیر سوخت، به دلیل مجهز بودن به دودکش‌های دوجداره (هرمتیک)، ایمنی بالایی داشته و خطر گازگرفتگی را به صفر می‌رسانند.