۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

مرمت بیش از سه هزار سند تاریخی و ۴۷ نسخه خطی در آستان مقدس عباسی

بخش امور فکری و فرهنگی آستان مقدس عباسی از مرمت بیش از سه هزار سند تاریخی و ۴۷ نسخه خطی در سال ۲۰۲۵ میلادی خبر داد.

بخش امور فکری و فرهنگی آستان مقدس عباسی از مرمت بیش از سه هزار سند تاریخی و ۴۷ نسخه خطی در سال ۲۰۲۵ میلادی خبر داد.

این عملیات توسط مرکز «الفضل» وابسته به این بخش و در چارچوب برنامه‌های مستمر جهت حفظ میراث مکتوب و آرشیوی انجام شده است. لیث لطفی، مدیر مرکز الفضل، اظهار داشت: کادر تخصصی این مرکز در سال ۲۰۲۵ موفق به مرمت ۴۰ نسخه خطی متعلق به آستان مقدس عباسی و همچنین هفت نسخه خطی دیگر از خارج این آستان شده‌اند.

وی افزود: روند مرمت همچنین شامل ۹۰۰ سند تاریخی و ۶۰ جلد از روزنامه‌های قدیمی وابسته به آستان مقدس عباسی بوده است؛ به‌گونه‌ای که هر جلد حدود ۳۰۰ نسخه روزنامه را در بر می‌گیرد. علاوه بر این، دو هزار سند متعلق به یکی از شخصیت‌های شهر نجف اشرف و ۱۷ سند نوشته‌شده بر روی پوست چرمی مربوط به آستان مقدس امامین کاظمین (علیهما السلام) نیز مرمت شده‌اند.

به گفته وی، در میان آثار مرمت‌شده، هفت مجله قدیمی وابسته به وزارت دفاع عراق، سندی به طول ۱۰ متر متعلق به خاندان شهرستانی، ۱۳ سند مربوط به شخصیت‌هایی از شهر مقدس کربلا، و نیز یک آلبوم تاریخی شامل ۷۷ تصویر قدیمی از یکی از شخصیت‌های نجف اشرف دیده می‌شود.

همچنین شماری دیگر از عکس‌های تاریخی متعلق به یکی از شخصیتهای کربلایی نیز مورد بازسازی و حفاظت قرار گرفته است. این اقدامات در چارچوب پروژه‌های مرکز الفضل جهت صیانت از میراث مستند انجام می‌شود؛ پروژه‌هایی که با بهره‌گیری از روش‌های فنی و تخصصی، در راستای افزایش ماندگاری اسناد و حفظ آن‌ها برای نسل‌های آینده صورت می گیرد.

