تشکیل یگان حفاظت در شهرداری همدان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون خدمات شهری، زیست‌محیطی و بهداشت شورا با اشاره به عملکرد کمیسیون خدمات شهری اظهار کرد: کمیسیون خدمات شهری از کمیسیون‌های فعال شورا محسوب می‌شود که همواره موضوعات روز و مبتلابه شهری را پیگیری می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت تشکیل یگان حفاظت در شهرداری گفت: از ابتدای فعالیت این دوره از شورا، بر تشکیل این یگان تأکید داشته‌ایم چراکه با توجه به گستردگی فعالیت‌های شهرداری در بخش‌های مختلف و نیاز مستمر به افراد باتجربه و دارای صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی کافی به عنوان ضابط قضایی برای اعمال انضباط شهری، وجود چنین یگانی که دارای ابزار تخصصی و اختیار قانونی باشد، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: مسئول این یگان، همچون یگان حفاظت تهران، باید فردی متخصص و دارای صلاحیت‌های قانونی باشد تا بتواند به نحو مطلوبی در تمام وقت اداری مفید خود، امور مرتبط با ساماندهی و برخورد با تخلفات شهری را مدیریت کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت وانت‌بارفروش‌ها بیان کرد: منکر سختی‌ها و ناملایمات اقتصادی و ضرورت مدارا با اقشار نیازمند حمایت حاکمیت نیستم، اما در معابری چون هگمتانه، فعالیت این افراد باعث ایجاد بی‌نظمی در سطح شهر شده است و گاه پنج وانت در کنار هم سدی در برابر عبور جریان ترافیک تشکیل می‌دهند.

حیدری اظهار کرد: آیا واقعاً این قشر که گاه غیربومی و مهاجر هم هستند، قشری نیازمند حمایت به قیمت نابودی انضباط شهری هستند؟ به هر حال باید انضباط شهری توسط همه شهروندان و فعالان عرصه صنفی رعایت شود.

وی در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه دستگاه‌های دیگر نیز در این زمینه باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و شهرداری به تنهایی عامل برخورد با بی‌نظمی‌ها و اعمال انضباط شهری نیست، گفت: ساماندهی وانت‌بارفروش‌ها و دکه‌های اغذیه‌فروشی نیازمند عزم همگانی و همکاری فرابخشی است و نمی‌توان انتظار داشت شهرداری به تنهایی از عهده این مسئله برآید.