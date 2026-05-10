به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر نظری در جلسه کمیسیون خدمات شهری، زیست‌محیطی و بهداشت شورا، با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار داشت: این وضعیت نباید موجب غفلت از وظایف و مسئولیت‌های ما شود، چراکه اقتدار نظام در حفظ توانمندی و قدرت‌نمایی آن است؛ در غیر این صورت، با چالش مواجه خواهد شد.

وی اضافه کرد: در امر ساماندهی وانت‌بارهای سطح شهر و دکه‌های اغذیه‌فروشی باید از ظرفیت نیروی انتظامی نیز برای تحقق این مهم بهره گرفته شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به معضلات ترافیکی ناشی از حضور گسترده وانت‌بارفروش‌ها در نقاط مختلف شهر بیان کرد: این خودروها بر افزایش ترافیک شهری دامن زده‌اند و باید تدابیر لازم برای ساماندهی آن‌ها اندیشیده شده و مکان‌های مناسبی برای استقرار این وانت‌بارها تعیین شود.

وی در ادامه با انتقاد از نبود نظارت کافی بر واحدهای سیار اغذیه‌فروشی در سطح شهر ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که وانت‌بارفروش‌ها بدون توجه به ضوابط شهری و حقوق شهروندی، در پیاده‌روها، حاشیه خیابان‌های پرتردد و حتی نزدیکی تقاطع‌ها مستقر می‌شوند که این وضعیت نه تنها منظر شهری را مخدوش کرده، بلکه ایمنی عابران و رانندگان را نیز با خطر جدی مواجه ساخته است.

نظری ادامه داد: انتظار می‌رود شهرداری با همکاری پلیس راهور، برنامه عملیاتی خود را برای ساماندهی این دسته از وانت‌بارها و همچنین تعیین مکان مناسب و دارای دسترسی آسان برای استقرار آن‌ها به شورا ارائه دهد.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان‌دستگاهی افزود: ساماندهی وانت‌بارها و دکه‌های اغذیه‌فروشی فقط با اقدامات مقطعی و پراکنده امکان‌پذیر نیست و این مسئله نیازمند عزم جدی و برنامه‌ریزی منسجم میان شهرداری، نیروی انتظامی، اتحادیه‌های صنفی و دستگاه قضائی است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان افزود: امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌های متولی، هرچه سریع‌تر شاهد سامان‌یابی این حوزه و کاهش دغدغه‌های شهروندی در بخش ترافیک و سیمای شهری باشیم.