به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی در جلسه شورای ترافیک ملارد، با تأکید بر ضرورت ساماندهی فوری وانت‌بارهای سد معبر، اظهار داشت: حضور وانت‌بارها در معابر عمومی موجب ایجاد ترافیک و مزاحمت برای شهروندان شده است.

وی با اشاره به جانمایی‌های انجام شده برای ساماندهی این واحدها افزود: متأسفانه همچنان در برخی نقاط شهر شاهد سد معبر و اختلال در عبور و مرور هستیم.

فرماندار ملارد تصریح کرد: قابل قبول نیست که به بهانه تأمین معیشت یک عده، حقوق و آسایش عمومی شهروندان نادیده گرفته شود. بر همین اساس شهرداری‌های ملارد و صفادشت مکلف هستند نسبت به ساماندهی و جمع‌آوری وانت‌بارهای سد معبر اقدام کنند.

تقوی در ادامه بر لزوم اجرای دقیق مصوبات شورای ترافیک تأکید و خاطرنشان کرد: تصمیمات این شورا باید مبتنی بر کار کارشناسی باشد و پس از تصویب، برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است.

وی با اشاره به وضعیت معابر شهری، ترمیم و آسفالت معابر درون‌شهری، نوسازی علائم هشداردهنده و نصب دوربین‌های ثبت تخلفات را از اقدامات ضروری برای ارتقای ایمنی و نظم ترافیکی برشمرد.

فرماندار ملارد در پایان، تلاش همه دستگاه‌ها برای روان‌سازی ترافیک، به‌ویژه در ساعات عصر و اوج تردد شهری را ضروری دانست و بر اجرای طرح‌های ترافیکی در جهت بهبود وضعیت عبور و مرور تأکید کرد.