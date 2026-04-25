  استانها
  تهران
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۲

فرماندار ملارد:

وانت‌بارهای سدمعبر فوری جمع‌آوری شوند / آسایش مردم در اولویت است

ملارد- فرماندار ملارد با اشاره به گلایه‌های مردمی از ترافیک و سد معبر توسط وانت‌بارها، بر جمع‌آوری فوری این واحدهای متخلف و اجرای طرح‌های روان‌سازی ترافیک تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اصغر تقوی در جلسه شورای ترافیک ملارد، با تأکید بر ضرورت ساماندهی فوری وانت‌بارهای سد معبر، اظهار داشت: حضور وانت‌بارها در معابر عمومی موجب ایجاد ترافیک و مزاحمت برای شهروندان شده است.

وی با اشاره به جانمایی‌های انجام شده برای ساماندهی این واحدها افزود: متأسفانه همچنان در برخی نقاط شهر شاهد سد معبر و اختلال در عبور و مرور هستیم.

فرماندار ملارد تصریح کرد: قابل قبول نیست که به بهانه تأمین معیشت یک عده، حقوق و آسایش عمومی شهروندان نادیده گرفته شود. بر همین اساس شهرداری‌های ملارد و صفادشت مکلف هستند نسبت به ساماندهی و جمع‌آوری وانت‌بارهای سد معبر اقدام کنند.

تقوی در ادامه بر لزوم اجرای دقیق مصوبات شورای ترافیک تأکید و خاطرنشان کرد: تصمیمات این شورا باید مبتنی بر کار کارشناسی باشد و پس از تصویب، برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است.

وی با اشاره به وضعیت معابر شهری، ترمیم و آسفالت معابر درون‌شهری، نوسازی علائم هشداردهنده و نصب دوربین‌های ثبت تخلفات را از اقدامات ضروری برای ارتقای ایمنی و نظم ترافیکی برشمرد.

فرماندار ملارد در پایان، تلاش همه دستگاه‌ها برای روان‌سازی ترافیک، به‌ویژه در ساعات عصر و اوج تردد شهری را ضروری دانست و بر اجرای طرح‌های ترافیکی در جهت بهبود وضعیت عبور و مرور تأکید کرد.

کد مطلب 6811163

